El venezolano Machís pide mantener el trabajo tras la victoria con Ecuador

Caracas, 10 oct (EFE).- El venezolano Darwin Machís pidió este domingo mantener la línea de trabajo que ha sostenido la Vinotinto y que le llevó hoy a vencer a Ecuador 2-1 en la quinta jornada de las eliminatorias suramericanas para Catar 2022.

'Todos los partidos de selecciones son difíciles, tenemos que seguir por esta línea, seguir mejorando todos juntos para sacar buenos resultados', dijo Machís tras el encuentro, en el que anotó el primer gol de Venezuela.

Acerca del partido con Ecuador, explicó que comenzaron bien, pero su rival se adelantó gracias a un riguroso penalti señalado por el árbitro tras revisar el VAR.

Pese a ese inconveniente, Machís, que juega en el Granada español, destacó que Venezuela supo 'ser un equipo' y 'resistir' para poder darle la vuelta al resultado.

Sobre su compromiso con la Vinotinto, el futbolista dijo que él no tiene 'que engañar a nadie' y, cuando no se siente 'cómodo' o no puede estar 'al cien por cien', decide no acudir con el equipo.

Frente a ello, explicó que se ha sentido 'muy bien' y por eso acudió 'contento' para 'trabajar con la selección y ayudar al equipo donde se pueda'.

Tras esta victoria, la primera en once meses, Venezuela sigue colista con siete puntos fruto de dos victorias y un empate.

La Vinotinto volverá a jugar el próximo jueves ante Chile, equipo frente al que había conseguido su última victoria, en el Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago. EFE

