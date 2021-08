El Villarreal lanza el viaje a Belfast para sus aficionados para la Supercopa

Vila-real (Castellón), 2 ago (EFE).- El Villarreal CF ha dado a conocer los tipos de viaje y el precio de los mismos para la final de la Supercopa de Europa de fútbol del próximo 11 de agosto en Belfast, en la que los castellonenses se enfrentarán el Chelsea F.C.

El equipo castellonense ha lanzado tres tipos de viaje diferentes, en los que la situación actual y las restricciones por el Covid hacen que cada seguidor deberá buscar qué tipo de viaje es el que más se le adapta a su situación.

La clave para esta final radica en si se tiene o no la pauta completa de vacunación, ya que si se tiene se puede acceder a visitar la ciudad de Belfast, mientras que si no se tiene no puedes visitar la ciudad y solo puedes acudir al partido.

Por ello, el Villarreal distingue dos tipos de viaje para los vacunados y un viaje burbuja para los no vacunados.

En este último caso la idea es que aquellos seguidores que no están vacunados y solo pueden viajar al partido lo hagan en un viaje burbuja, en el que llegarían horas antes del partido para quedar concentrados en una zona especial a la espera de acudir al campo y ver la final.

Un viaje al que se acogerán la gente más joven, al ser los que no tienen esa pauta completa de vacunación, por lo que el club ha decidido que ese viaje valga solo 200 euros, una cantidad mucho menor de lo que costaría en realidad, pero que será subvencionada por el club y en parte por la UEFA.

Ante la situación especial que se vive por la pandemia, la tardanza en saber si se podría o no viajar y el poco tiempo para poder organizarlo, se ha decidido lanzar este viaje a precio reducido.

Los seguidores que si tienen la pauta completa de vacunación podrán entrar y visitar la ciudad, lo que hace que su viaje sea diferente aunque en este caso se ha lanzado dos viajes diferentes, con la opción de viajar el mismo día o un día antes.

El viaje de un día para gente con pauta completa de vacunación será de 300 euros, mientras que el viaje de dos días, ya tiene un precio mayor de 570 euros al contar con hotel.

Aquellos seguidores que quieran acompañar al equipo deben registrarse en la web del club apartir del martes por la tarde, siendo el orden de inscripción el principal requisito.

Cabe recordar que el Villarreal cuenta con 1.500 entradas para sus seguidores, que son las que por ahora ha remitido la UEFA. EFE

1010587

jmg/cta/arh