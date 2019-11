El Vive Latino presentará 84 proyectos musicales de 18 países en 2020

México, 20 nov (EFE).- El Festival Vive Latino 2020 que se celebrará en México el próximo mes de marzo presentará 84 proyectos musicales de 18 países, entre ellos la banda estadounidense Guns N' Roses, los argentinos Andrés Calamaro y Vicentico y una presentación de la agrupación chilena 31 minutos.

La banda liderada por Axl Rose regresará a México tras cuatro años de ausencia para lo que será la edición XXI de este festival, que ocurrirá el 14 y 15 de marzo de 2020 en el Foro Sol de la Ciudad de México.

De los 84 proyectos musicales, 41 serán de bandas o solistas mexicanos, mientras que en segundo lugar estarán los argentinos, con una participación de 11 bandas y en tercer sitio están los españoles con 7 exponentes.

De Estados Unidos asistirán seis bandas, una de Alaska; de Chile llegarán cuatro; de Colombia tres; de Suecia dos y con una representación estarán Alemania, Holanda, Bélgica, Finlandia, Japón, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, República del Congo y Reino Unido.

De Argentina estarán las bandas Babasónicos y Bersuit Vergarabat, Damas Gratis y Gustavo Santaolalla, entre otros, mientras que de España asistirán Vetusta Morla, Elefantes y Fangoria.

De las bandas en inglés estarán She Wants Revenge, Soulwax, The Cardigans, The Phantom Four, The Rasmus, The Warning y The Wookies,

De México destaca la banda Zoé, Nortec: Bostich + Fussible y las solistas Ely Guerra, Flor Amargo y Francisca Valenzuela.

Los organizadores anunciaron la inclusión de un nuevo escenario con capacidad para 15.000 asistentes que será la sexta plataforma musical y la entrada de otras propuestas como la música de banda con la agrupación Los Tucanes de Tijuana.

También habrá batalla con los mejores exponentes del hip hop como Aczino, Chuty y Lobo Estepario, entre otros

Además de la música, el festival tendrá una cartelera de documentales, presentación de comediantes y una función de lucha libre.

El festival se celebra en el Foro Sol, dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez que se utiliza para la Fórmula Uno, y en los últimos años ha registrado una asistencia de alrededor de 150.000 personas. EFE