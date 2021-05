El VO65 'Viva México' compite en homenaje legendario Ramón Carlín

Redacción deportes, 26 may (EFE).- El VO65 'Viva México' que el sábado, día 29, tomará la salida en Lorient (Francia) en la Ocean Race Europe -Vuelta a Europa por etapas y por equipos- competirá en la prueba en homenaje al navegante y empresario mexicano Ramón Carlín, vencedor de la primera vuelta al mundo por equipos y por etapas, la llamada Whitbread Around the World (1973-1974).

Al mando del patrón mexicano Erik Brockmann y con los españoles Roberto 'Chuny' Bermúdez de Castro, Jaime Arbones, Carlos Robles y Miguel Fernández Vasco, el objetivo es preparase para participar en la The Ocean Race -Vuelta al Mundo por etapas- 2022-2023 para conmemorar los 50 años de la gesta de Carlin, fallecido el 8 de mayo de 2016 a los 92 años.

Ramón Carlín Lima nació el 31 de agosto de 1923, en Puebla. Nunca terminó la secundaria y se fue a trabajar a la Ciudad de México en plena adolescencia.

A finales de los años 40, con 24 años, vendía enseres domésticos (utensilios de cocina, vasos, pequeños electrodomésticos) de puerta en puerta, y en 1960 fundó su propia compañía, que vendía lavadoras y otros electrodomésticos.

Empezó a navegar por diversión a los 48 años y dos años después entraría en la historia de la vela casi por casualidad.

Carlín había enviado a su hijo Enrique, entonces un adolescente de 17 años, a la escuela en Irlanda con el pretexto de que estudiara inglés y evitar que se casarse con su novia menor de edad, lo que haría unos años después.

De paso por Londres vio un anuncio de la prueba en una revista y cuando habló con su hijo le dijo: 'Oye, ¿nos vamos a un viaje alrededor del mundo'. Enrique le respondió, pensando que iba a ser un crucero de placer, 'Por supuesto'.

A renglón seguido, Ramón Carlín fue a inscribirse y le preguntaron que tipo de barco tenía y les dijo: 'no tengo ninguno, pero que pueden estar seguros de que me presentaré el día del inicio de la regata'.

Habló con sus amigos para que le recomendaran uno y le dijeron que el mejor era un Swan 65 (de 19,85 metros de eslora) y lo encargó en Finlandia. Le llamó 'Sayula II' también en honor a su esposa Paquita Larios, nacida en esa ciudad mexicana.

La verdad es que la tripulación casi no se conocía y, además de su esposa Paquita y su hijo Enrique, también metió a dos sobrinos, un pariente lejano. Eran seis mexicanos, dos australianos, un británico, dos estadounidenses y un holandés.

Llegó el 8 de septiembre del 1973 y el 'Sayula II' estaba en la línea de salida en el puerto de Portsmouth (Inglaterra), junto a otras 16 embarcaciones, tres de la Marina Real Británica, en las que se habían invertido dos millones de dólares, y seis francesas con patrones de la talla del legendario Eric Tabarly.

Se iniciaba el gran desafío de con escala en tres escalas antes de regresar al lugar de salida: Ciudad del Cabo, Sidney y Rio de Janeiro.

En la primera etapa entre Portsmouth y Ciudad del Cabo, el 'Sayula II' logró hacer el recorrido en 44 días, '250 latas de cerveza, y unas 6 botellas de vino al día', apuntaba Carlín. Ramón había instalado un congelador y una nevera a bordo, con un arsenal de comida con filetes de ternera, pollo, hamburguesas, cerveza y hasta vino.

Se bebían seis botellas de vino al día, tenían hasta música, Enrique llevó su guitarra y cantaba suaves canciones populares mexicanas mientras se ponía el sol en cómodas literas y el patrón se extremaba por tener confortable a su tripulación.

Su esposa Paquita fue la cocinera en esa primera etapa, pero se bajó en Ciudad del Cabo porque quiso irse a cuidar a sus seis hijas.

La segunda etapa de Ciudad el Cabo a Sidney pudo acabar en tragedia porque una enorme ola de 12 metros de altura, casi hizo volcar el barco y toda la tripulación se fue al agua. Se salvaron todos por llevar los arneses de seguridad colocados.

Tratando de escapar de esas terribles tempestades, Ramón tomó una ruta diferente a la que había sido trazada, siendo el primero en llegar con un amplio margen de ventaja y sería clave en su victoria.

La tercera etapa fue desde Sidney a Río de Janeiro. Y desde allí, de nuevo a Portsmouth donde llegó el 9 de abril de 1974 completando un recorrido de 32.500 millas náuticas (60.220 km) en 152 días, 22 horas y 30 minutos de navegación.

Tras aplicar el 'rating' (factor de compensación) el 'Sayula II' se proclamaba vencedor absoluto con 133 días y 13 horas, con más de dos días de ventaja sobre el segundo clasificado.

Esa gesta dio la vuelta al mundo. Incluso la reina Isabel II de Inglaterra, en una visita oficial a México le preguntó al entonces presidente Luis Echeverría que quería conocer al señor Carlín, 'el mexicano que derrotó a mis barcos, en los que invertí dos millones de dólares'.

Cuando fue presentado a Su Majestad, simplemente le dijo: 'señora, quien ganó fue mi tripulación'. EFE1010560