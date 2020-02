El volante Ponce asegura que los Tigres son buenos, pero no invencibles

Monterrey (México) 25 feb (EFE).- El centrocampista mexicano Felipe Ponce, jugador del Alianza de El Salvador, aseguró que los Tigres UANL, a los que enfrentarán este miércoles en la Liga de campeones de Concacaf no son invencibles y saldrán a vencerlos.

'Son buenos, pero no invencibles. El triunfo en El Salvador reflejó nuestras capacidades porque antes de iniciar la serie la gente ya lo daba por perdido y ahora vemos que se le puede ganar a Tigres', señaló.

El Alianza se impuso 2-1 en el duelo de ida de la serie de octavos de finales que concluirá este miércoles con la visita de su equipo a Monterrey, casa de sus rivales.

Ponce reconoció un desnivel en el aspecto económico al comparar a ambos equipos. Sabe que la nómina de Tigres es una de las más altas en el continente americano y apelo a la humildad de su equipo para buscar el pase a los cuartos de final.

'Si nos ponemos a comparar creo que un jugador de ellos vale más que todo el plantel del Alianza, que incluso toda la liga salvadoreña, pero en los partidos no cuenta el valor monetario, se demostró en el partido pasado. Si fuera por costo de plantel ya perderíamos 10-0', señaló.

Felipe Ponce nació en Durango, al noroeste de México. Por la cercanía con la ciudad de Torreón se forjó en las inferiores de Santos Laguna con los que debutó en el 2007.

Luego de transitar por varios equipos en la liga de ascenso, emigró a España en el 2013 y dio el salto a Moldavia en el 2019. Ése mismo año jugó para Deportivo Pasto y en enero de 2020 fue fichado por el Alianza.

'Tienen que ver muchas cosas para hacer un camino como el mío, a veces es cuestión de suerte. Si no hay acomodo en México toca salir a buscar. Tuve que ir al fútbol de Europa y a Colombia donde se me abrieron más puertas. En ocasiones se abren opciones fuera de tu propio país, gracias a Dios me ha ido bien en ése sentido', aseveró.

Aunque conoció a varios futbolistas mexicanos en igualdad de circunstancias que prefirieron renunciar al juego, Felipe Ponce se aferró a seguir en las ligas donde le brindaron oportunidades.

'Lo más difícil es la falta de oportunidades, aunque estuve en varios equipos de México preferí buscar afuera porque la otra opción era dejar de jugar, muchos prefirieron ésa salida, yo sabía que debía seguir mi camino. Nunca me pasó por la cabeza retirarme, siempre he pensado que el fútbol es mundial y no podía cerrarme a sólo jugar en México', concluyó.EFE