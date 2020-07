El Watford desciende al caer con el Arsenal

Londres, 26 jul. (EFE).- El Watford descendió este domingo a la Championship (segunda división) al perder con el Arsenal (3-2) en el Emirates Stadium.

Los 'Hornets' necesitaban puntuar y esperar resultados para asegurar su salvación, pero les condenó un penalti en contra en los primeros minutos de partido.

Prácticamente nada más sacar de centro, el defensa del Watford Craig Dawson derribó dentro del área a Alexandre Lacazette, acción que no vio el árbitro, pero sí el VAR. La tecnología decretó el penalti y Pierre-Emerick Aubameyang no falló desde los once metros.

La pesadilla para el Watford no terminaba ahí. Unos minutos después, Kieran Tierney aprovechó una dejada del gabonés para hacer el 2-0 y el propio africano, pasada la media horca, convirtió una chilena para acercarse a la Bota de Oro de la Premier y ponerse en ese momento a un tanto de igualar a Jamie Vardy.

Los 'Hornets' consiguieron recortar distancias en el marcador por medio de Troy Deeney y de Danny Welbeck, pero no pudieron escapar de la quema.

El Watford vuelve al Championship por primera vez desde la temporada 2014/2015, después de un año muy complicado en el que han tenido hasta tres entrenadores, incluyendo a los españoles Javi Gracia y Quique Sánchez Flores.

Al Watford le acompañan en el descenso el Norwich City, que llevaba ya varias jornadas sentenciado, y el Bournemouth, al que no le fue suficiente ganar al Everton (1-3).

El Arsenal de Mikel Arteta acaba octavo la temporada y tendrá que esperar a la final de la FA Cup para saber si podrá estar en Europa la campaña que viene. EFE