EL Wolfsburgo, nueva prueba para el líder Gladbach

Berlín, 12 dic (EFE).- El líder del torneo alemán, el Borussia Mönchengladbach, visita el domingo al Wolfsburgo, una semana después de haber dado un golpe de autoridad con su victoria en casa ante el Bayern por 2-1.

Sin embargo, la situación del líder está lejos de ser cómoda. Su inmediato perseguidor, el RB Leipzig, está sólo un punto por debajo y alcanzará provisionalmente el liderato con una victoria el sábado a domicilio ante el Fortuna Düsseldorf.

De momento, la Bundesliga se presenta como un duelo a distancia entre Gladbach y el Leipzig con el Bayern y el Borussia Dortmund, que empezaron la temporada como favoritos, rezagados frente a ellos.

El Leipzig parte como claro favorito ante el Fortuna, que viene de perder 5-0 ante el Dortmund. Timo Werner se ha reconciliado con el gol, lo que es clave para el Leipzig. El Fortuna está en la lucha contra el descenso.

Para el Gladbach el duelo del domingo ante el Wolfsburgo parece más difícil sobre el papel. El Wolfsburgo no viene haciendo una buena campaña, es noveno con once puntos menos que el Gladbach, pero tiene un potencial que no ha podido explotar que le podría ocasionar problemas al líder.

El Bayern, intratable en la fase de grupos de la Liga de Campeones pero con problemas en la Bundesliga, visita el sábado al Werder Bremen, ante el que tiene una racha de 17 victorias seguidas.

Los bávaros, séptimos y a siete puntos del Gladbach, llegan necesitados de continuar con esa serie y con muchos problemas de bajas.

A las bajas ya conocidas de Nicklas Süle y Lucas Hernández se suman para el sábado las de Javi Martínez, por sanción, y Kingsley Coman, por una lesión de rodilla que lo mantendrá alejado de las canchas al menos hasta la pausa de invierno.

A su vez, el Dortmund, tercero con cinco puntos menos que el Gladbach, visita el sábado al Maguncia.

El siguiente es el programa completo de la jornada:

Viernes:

Hoffenheim-Augsburgo (20:30)

Sábado:

Bayern-Werder Bremen, Hertha-Friburgo, Maguncia-Borussia Dortmund, Colonia-Bayer Leverkusen y Paderborn-Union Berlín (15:30).

Fortuna Düsseldorf-RB Leipzig (18:00)

Domingo:

Wolfsburgo-Borussia Mönchengladbach (15:30) y Schalke-Eintracht Fráncfort.

