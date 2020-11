El 'Yes We Cam' del veterano Jean Le Cam supera al 'Hugo Boss' en el liderato

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El IMOCA 'Yes We Cam' del veterano navegante francés de 61 años Jean Le Cam ha desbancado en el liderato al poderoso 'Hugo Boss' del británico Alex Thomson a las 08:30 horas de esta mañana (-1 GMT) tras haber cruzado ya el grupo de cabeza el ciclón tropical 'Theta'.

Al cumplir el sexto día de navegación y con la cabeza de la flota navegando ya hacia los vientos alisios (portantes) en rumbo Suroeste a 575 millas (1.065 km) al oeste de las islas Canarias, la clasificación puede considerarse como una pequeña sorpresa.

Tras atravesar el 'Theta' por el centro, Alex Thomson no ha ocultado que esta última noche se enfrentaron a momentos peligrosos con rachas de viento de 60 nudos (110 km/h) y olas de casi seis metros en algunos momentos. 'No era el mejor lugar donde estar, aunque siempre se trata de ser lo más eficientes posible', dijo.

A primera hora de la mañana se preguntaba. '¿Jean Le Cam me está alcanzando?. 'Dios mío, es increíble, ¡increíble! Estar donde está, a los 61 años y con este barco, es extraordinario, ¡simplemente genial! ', ha indicado.

Ahora el ciclón tropical se mueve hacia el Noreste y se ha colocado a 200 millas (370 km) al suroeste de Madeira y esto está provocando que el segundo grupo de la flota, en el que se encuentra el 'One Planet One Ocean' de Didac Costa, no navegue ya en el mismo sistema meteorológico y después de una noche de calma, desde esta tarde ya se enfrente a vientos de 28-30 nudos (54 a 58 km/h).

Lo cierto es que las unidades de última generación con 'foils' (alerones), con varios frentes fríos muy fuertes, vientos en contra y mares muy cruzados no pueden utilizar su potencia en absoluto a largo plazo porque los 'foils' les son de poca utilidad.

En cambio, los IMOCA tradicionales (con orzas de deriva rectas) pueden seguir trayectorias menos arriesgadas y si están bien ejecutadas como el caso del nuevo líder, ganar mucha velocidad.

Le Cam es consciente de esto y su experiencia es clave. Su barco, un diseño de Bruce Farr de 2007 optimizado, es el mismo con el que Michel Desjoyeaux ganó la Vendée Globe 2008-2009.

Ha logrado ser el más rápido en las últimas 24 horas: 387 millas (717 km) a una media de 16 nudos (30 km/h) y ha dejado atrás al 'Hugo Boss' en 22 millas (42 km).

Y no ha sido el único porque el 'Omia' de Benjamin Dutreux, otro diseño Farr de 2007 y que en su día fue el 'Estrella Damm' es ahora tercero en la general.

En la parte trasera de la flota, a 170 millas (320 km) al noreste de las Azores y unas 500 millas (900 km) del líder, un grupo en el que están el 'Campagne de France' de Miranda Merron, el 'Stark' del finés Ari Huusela, el 'Occitanie' de Armel Tripon, el 'TSE' de Alexia Barrier y el 'Jiliti' Clément Giraud están en una zona de encalmada y apenas han recorrido 90 millas (165 km) en las últimas 24 horas.

Por otra parte, esta mañana el 'DMG Mori' del japonés Kojiro Shiraishi tuvo un fallo del piloto automático y en una virada no controlada ha roto su vela mayor y habrá que ver distintas soluciones para repararla. Él está bien

Mientras, el 'Charal' de Jérémie Beyou ya ha llegado Les Sables d'Olonne. Su equipo de tierra le espera en el muelle de Port Olonna, para evaluar daños y tomar una decisión de seguir o no en la carrera. Aún así el patrón ha dicho que su intención es volver a la misma. 'Si el barco se puede reparar volveré'.

Resultados y Clasificaciones al término 5ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

14/11/2020 (15:45 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Jean Le Cam (FRA) Yes we Cam! 22.847 mn.(42.335 km)

.2. Alex Thomson (GBR)(F) Hugo Boss a 22 mn.

.3. Benjamín Dutreux(FRA) Omia 26

.4. Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 73

.5. Damien Seguin (FRA) Apicil 75

----

23. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean 367 (687 km)

