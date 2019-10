El Zaragoza deja escapar las plazas de ascenso y el Depor agrava su crisis

Madrid, 20 oct (EFE).- El Zaragoza perdió, por segunda vez en esta semana, la posibilidad de auparse a los puestos de ascenso directo, tras caer este domingo por 1-2 ante el Mirandés, en una jornada de LaLiga SmartBank en la que el Deportivo de La Coruña agudizó su crisis al perder en casa 0-2 ante el Málaga.

'Estoy ahora en el barro, en el fango, pero conozco el hábitat. Se manejarme en el barro y en el fango. He estado muchas veces en descenso y vamos a salir. Mirando para otro lado y poniéndome triste no hacemos nada', señaló el entrenador del Deportivo, Luis César Sampedro, tras el encuentro.

Palabras que describen como pocas la situación del conjunto gallego, anclado en la última plaza de la clasificación, tras encadenar once jornadas consecutivas -6 derrotas y 5 empates- sin conocer la victoria.

Una dinámica negativa que no ha logrado atajar ni el cambio de entrenador, ya que con Luis César en el banquillo, el Deportivo sólo conoce la derrota, tras caer por 3-0 ante Las Palmas y este domingo por 0-2 ante el Málaga.

Sin claridad en ataque y lastrado por los mismos problemas defensivos, que le han convertido en el equipo más goleado de la categoría, el Deportivo salió hundido de un encuentro en el que Deportivo y Málaga, dos clásicos del fútbol español, peleaban por evitar el 'farolillo rojo'.

Algo inimaginable hace apenas unos meses cuando ambos conjuntos se enfrentaron en las eliminatorias de ascenso a LaLiga Santander. Pero en poco o en nada recuerdan este curso gallegos y andaluces a los de la temporada pasada, relegados desde el inicio de la competición a la zona baja e la tabla.

Una clasificación en la que el Zaragoza perdió la oportunidad, por segunda vez en esta semana, de auparse a los puestos de ascenso directo.

Si el miércoles los de Víctor Fernández, cayeron por 2-1 ante el Fuenlabrada, este domingo el equipo aragonés volvió a verse sorprendido por otro recién ascendido, el Mirandés, que se impuso por 1-2 en La Romareda con los goles del brasileño Marcos André y Álvaro Peña.

De nada le sirvió al Zaragoza el regreso al once inicial, tras las rotaciones efectuadas ante el Fuenlabrada, de piezas básicas como Íñigo Eguaras, el japonés Shinji Kawaga o el delantero colombiano Luis Suárez.

Y es que los 'blanquillos', que encadenaron su segunda derrota consecutiva en casa, se vieron completamente superados por el equipo burgalés, que dispuso especialmente en la primera mitad de ocasiones suficientes para haber dejado sentenciado el duelo al descanso.

Una derrota que no impidió, sin embargo, a los aragoneses seguir instalados en una zona de promoción en la que no consigue instalarse el Girona, undécimo, que volvió a decepcionar a domicilio, tras caer este domingo por 4-2 ante un Oviedo, que hasta ahora no había sido capaz de ganar ningún encuentro ante su afición.

De hecho, a los de Juan Carlos Unzué, que han perdido en cinco de sus seis desplazamientos, no les sirvió en esta ocasión ni el gol del uruguayo Cristhian Stuani, un sinónimo de victoria para el conjunto gerundense, que había ganado hasta hoy todos los encuentros en los que había anotado el delantero charrúa.

Lastrado por la tempranera expulsión de Álex Granell, que vio la segunda cartulina amarilla a los 17 minutos de juego, y los errores defensivos, el Girona sucumbió ante un Oviedo al alza, que tras ocupar la última plaza durante siete de las doce jornadas disputadas, se encuentra ya fuera de los puestos de descenso.

Una reacción incomprensible sin la figura del delantero Alfredo Ortuño, máximo goleador de la categoría, que este domingo volvió a jugar un papel fundamental en la victoria sobre el Girona, tras firmar un doblete ante el equipo catalán.

Números a domicilio que contrastan con los del Albacete, que sumó su cuarto triunfo como visitante, tras asaltar este domingo con un gol del ucraniano Roman Zozulia (0-1) el fortín del Fernando Torres, donde el Fuenlabrada no perdía desde hace más de un año.

Una derrota que apartó al equipo madrileño, la gran revelación de este inicio de curso, de los puestos de ascenso directo a los que se aupó el pasado miércoles tras vencer por 2-1 al Zaragoza.

Esfuerzo que pagaron este domingo los de Mere Hermoso, que en su tercer partido de la semana se estrellaron ante la solidez de un Albacete, que con victoria en Fuenlabrada vuelve a mirar de cerca los puestos de promoción de ascenso.

Por su parte, el Tenerife se vio relegado a los puestos de descenso, tras dejarse escapar el triunfo (3-3) ante el Racing de Santander con un gol del francés Karim Yoda en el tiempo de prolongación.EFE