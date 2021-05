Ela Velden madura como actriz y pasa de las telenovelas a las series

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 10 may (EFE).- La actriz mexicana Ela Velden abraza los cambios que ha vivido su carrera y tras haber trabajado en programas tradicionales en televisión ahora es vocera de la sexualidad femenina en series y proyectos de los que se confiesa enamorada.

'He tenido suerte y después de dejar de hacer telenovelas me topé con los proyectos que estoy amando, empiezo a ser más selectiva. Al elegir los personajes busco que me den un nuevo reto, que me impulsen, o que simplemente confíe en el proyecto', cuenta este lunes en entrevista con Efe.

Velden confió en el proyecto '¿Quién mató a Sara?' y aceptó el papel de Marifer en la primera temporada aún cuando este no aparecía demasiado.

Su decisión fue acertada, pues el proyecto ahora se posiciona como la serie latinoamericana con mayor éxito a nivel mundial en Netflix y eso generó que su personaje pudiera crecer para la segunda temporada que llega a las pantallas el próximo 19 de mayo.

'Yo no sabía que se iba a hacer la segunda parte, firmé para la primera y me dijeron, 'tu personaje puede crecer' y dije bueno. A veces ves algo más en el guión y sientes que vale la pena', dice Velden satisfecha.

Narrada en dos líneas de tiempo, la serie de suspenso sigue la venganza de Álex, interpretado por el actor colombiano Manolo Cardona, un hombre que fue inculpado injustamente por el asesinato de su hermana Sara.

Si bien la primera temporada el protagonista busca venganza sin pensarlo con la familia Lazcano, quienes parecen ser los responsables de la muerte, la segunda temporada saca a la luz una serie de problemas de Sara Guzmán, que traerán más intriga a la trama.

'Sara y Marifer eran mejores amigas, se saben secretos y esto hace que Marifer sea una pieza clave para descifrar el secreto', dice Ela.

La actriz describe a su personaje como 'una niña fuerte' pero a su vez un personaje 'muy oscuro', dependiente y sobretodo muy contenida.

'Se vale por ella misma, trabaja, cuida a su hermana y a su familia. Es una chava que tiene muchas ausencias familiares y con Sara encuentra esta alianza que puede llegar a haber con los mejores amigos y la vuelve un poco dependiente de ella', menciona.

La actriz de 28 años comparte el personaje de Marifer con la actriz Litzy, pues la segunda encarna a la joven una vez que es adulta y que cansada de callar por tantos años, tomará las riendas de la historia y ayudará a Álex a saber quién realmente era Sara.

Para Ela, uno de los temas fundamentales que trata la serie ha sido el de los problemas mentales, pues en esta segunda temporada se dejarán ver con más claridad y libertad.

'Hay veces que nos da miedo ir a terapia o resolver un problema o platicar con amigos y gente cercana. La salud mental es algo que se debe de implementar en las escuelas', considera.

MÁS APERTURA

Con este personaje, Ela se posiciona como una de las voceras de la sexualidad femenina.

Con Marifer, Ela exploró la sexualidad femenina en la adolescencia, mientras que en 'El juego de las llaves', la actriz interpretó a una mujer que afronta esta parte sexual sin miedo.

'Elegir estos personajes que tienen esta libertad sexual no es algo que planeé pero pienso que definitivamente vinieron a mi por algo y tomó la bandera', dice Velden quien estrenará la segunda temporada de 'El juego de las llaves' en verano de este año.

'Soy una actriz que quiere hablar de estos temas abiertamente. Las mujeres de la actualidad estamos contando que somos libres, que queremos explorar sexualmente y que queremos saber qué es lo que nos gusta', asegura. EFE