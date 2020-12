Elliot Page, protagonista de 'Juno', anuncia que es trans

Los Ángeles (EE.UU.), 1 dic (EFE).- Elliot Page, que alcanzó la fama como protagonista de 'Juno' (2007), anunció este martes en las redes sociales que es trans.

'Hola, amigos. Quiero compartir con ustedes que soy trans (...) y que mi nombre es Elliot', dijo el intérprete antes conocido como Ellen Page en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter.

'Me siento afortunado de escribir esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida', agregó.

Page aprovechó el mensaje para recordar la discriminación que sigue sufriendo la comunidad trans.

'La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz ahora mismo y de saber cuánto privilegio tengo, también tengo miedo', dijo en referencia al 'odio' y 'la violencia' contra las personas trans.

'A los líderes políticos que trabajan para criminalizar los cuidados de salud a los trans y niegan nuestro derecho a existir, y a todos aquellos que tienen una plataforma de masas y continúan lanzando hostilidad a la comunidad trans: tienen sangre en sus manos', aseguró.

'Me encanta que soy trans, me encanta que soy queer (...). Los quiero y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor', finalizó.

Page recibió un gran apoyo hoy en las redes y, por ejemplo, en Twitter su mensaje acumuló más de 181.000 'me gusta' y fue retuitado en más de 60.000 ocasiones en menos de una hora.

Con una nominación al Óscar por la sorprendente y aclamada comedia 'Juno', Page ha dejado su huella en otras películas como 'Hard Candy' (2005), 'Whip It' (2009) 'Inception' (2010) o las cintas de X-Men 'X-Men: The Last Stand' (2006) y 'X-Men: Days of Future Past' (2014).

Conocido fuera del cine y la televisión por su gran activismo a favor de los derechos de la comunidad LGTB, Page ha destacado en los últimos tiempos por su participación en la serie de Netflix 'The Umbrella Academy'. EFE