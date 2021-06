Eloy: Francia y Alemania son favoritas; España no tanto, pero nunca se sabe

Adrian R. Huber

Gijón (Asturias), 9 jun (EFE).- El ex internacional español Eloy Olaya, que jugó el Mundial de México'86 y la Eurocopa de Suecia'88, declaró a EFE este miércoles en Gijón que en la próxima edición del principal torneo europeo de fútbol por naciones 'Francia y Alemania son favoritas', que ve a Portugal cerca de las anteriores y que 'España no lo es tanto, pero' que 'nunca se sabe'.

'En mi opinión, a priori, las grandes favoritas son Alemania y Francia. Portugal también será un equipo muy complicado; pero, sobre todo, veo a la selección francesa y a la alemana como las principales candidatas. España, con esta nueva generación, igual no es tan favorita, pero nunca se sabe', manifestó a Efe Eloy, que como profesional brilló en el Real Sporting de Gijón y en el Valencia CF.

'El principal problema que le veo a España es el gol. Genera muchas ocasiones, pero le cuesta definir. No tiene una referencia clara en ataque; o varias. Cara a portería es lo más complicado, porque los goles son los que te dan las victorias', opinó el ex atacante gijonés.

'La selección se está rejuveneciendo. Un gran número de futbolistas de una gran jerarquía han sido sustituidos por gente joven, con muchísima ilusión y hambre; y con mucha calidad, también. Pero ahí está la incógnita, en ver cómo se comportarán en una competición tan exigente y tan dura. En todos los aspectos. En el futbolístico, en el físico y en el anímico. Eso es lo importante', indicó.

'No se puede dudar de Luis Enrique ni de este grupo', manifestó a Efe Eloy, que se mostró 'optimista' con el seleccionador español, al que le reconoce, sobre todo, que ha hecho 'una apuesta arriesgada y valiente'.

'España creo que es favorita en su grupo, porque es superior a Suecia, a Polonia y a Eslovaquia. Pero eso hay que demostrarlo. No va a ser fácil para nadie, en cualquier caso. Eso está claro', dijo.

'Creo que España es superior. Suecia provocará mucha exigencia física, sobre todo en el juego aéreo; y tiene un potencial importante. Polonia es una selección en progresión durante estos últimos años, con futbolistas de altísimo nivel jugando en grandes ligas europeas; y puede ser un rival complicado y difícil. Eslovaquia es, a priori, la más asequible', comentó a Efe Eloy.

'Ninguna es fácil, porque no hay enemigos pequeños si no haces las cosas bien. En principio, Suecia y Polonia me parecen los más difíciles. Pero España tiene equipo para, si no se complican más las cosas con el covid, ser superior. No va a ser fácil, pero España tiene más fútbol que sus rivales en el grupo', afirmó el ex jugador del Sporting y del Valencia, que no se atrevió a señalar en qué lugar puede acabar la Eurocopa la selección española.

'Ahora mismo, hay selecciones con más potencial que España. España defiende bien, pero el problema es el ataque, la finalización. Hay selecciones que de medio campo para arriba tienen futbolistas muy determinantes. España, no. Pero ojalá lo compense con el bloque y que aproveche las oportunidades', deseó.

'España tiene que ir paso a paso. Primero hay que pasar la primera fase. Luego, cada eliminatoria será un mundo', indicó.

'Será una Eurocopa diferente a todas las anteriores, sobre todo por el asunto del covid. Aunque no creo que todo lo relacionado con la pandemia afecte tanto, desde el punto de vista de la presión; porque el futbolista ya está acostumbrado, de esta temporada y de parte de la anterior, a lo de la burbuja y todas estas cosas'.

'Creo que puede afectar más el asunto de los contagios. A día de hoy hay dos afectados (Sergio Busquets y Diego Llorente) y posiblemente esto les afecte su participación en la Eurocopa', apuntó a Efe el ex delantero internacional español.

'Suecia también tiene dos casos. Al resto, de momento no les afecta, pero también les puede suceder. Ojalá no sea así y que no haya muchos más casos. Pero creo que el futbolista, después del último año y pico, ya está habituado a esto. Lo que más puede influir es que haya más contagios; eso sí', opinó Eloy. EFE