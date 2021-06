Elsa Pataky: “Hacer deporte con mis hijos es algo que siempre me ha gustado”

Madrid, 17 jun (EFE).- Acaba de finalizar el rodaje de “Interceptor”, para el que se ha sometido a un entrenamiento militar extremo, y se haya inmersa en campañas de moda y en una vorágine de proyectos; por eso, Elsa Pataky tiene clara cuál es su vía de escape: “Hacer deporte con mis hijos es algo que siempre me ha gustado”.

“Ahora que han finalizado los rodajes de ‘Interceptor’ me siento aliviada. Es una peli de mucha acción, adrenalina y peleas, y ha sido un reto porque quería hacer todo lo que pudiese sin dobles”, explica Elsa Pataky en una rueda de prensa por videoconferencia desde Australia, con motivo de la presentación de una línea de calzado de la que es imagen.

El pasado mayo terminó de rodar “Interceptor” (Netflix), en la que encarna a una teniente del Ejército cuyo cometido es salvar a la humanidad, un papel que ha exigido a la actriz un arduo entrenamiento físico. “Tras los rodajes tenía que seguir entrenando para mantener la masa muscular y que fuera creíble. Me preparé muchísimo, estudié las peleas y movimientos y aumenté los pesos de carga para ganar musculatura”.

“Siempre he querido hacer una película de acción en la que la protagonista fuera una mujer que no le tiene miedo a nada y pelea con todo el mundo. Me siento orgullosa de hacer un papel así y de que mis hijos puedan verlo”, dice sobre la película, para la que se ha puesto bajo las directrices de su marido, Chris Hemsworth, que ha sido el productor de la cinta.

Además, hace unos meses finalizó de rodar el musical “Carmen”, la opera prima de Benjamin Millepied, que consiste en una readaptación de la obra de Bizet, para la que ha compartido pantalla con Rossy de Palma. “Tener a Rossy aquí en Australia fue una maravilla, la admiro un montón, así que fue una experiencia increíble”.

También renueva como imagen de la firma de calzado Gioseppo, para la que trabaja por quinto año consecutivo y considera ya “una familia”. Un proyecto más en la agenda de la actriz, que destaca la importancia de “concederse tiempo a uno mismo” como clave de relajación.

“Es importante tomarse tiempo para uno mismo, disfrutar de un hobby. Mi pasión es montar a caballo, siempre busco una hora al día para hacerlo, y también media hora o diez minutos de meditación por la noche. Son momentos que necesito concederme para conseguir sobrellevar todo”, señala sobre dos de sus pasiones, que ahora comparte con sus hijos.

“Mis hijos han empezado a montar y les encanta. Ahora vamos juntos a competir. Siempre me ha gustado hacer deportes con mis hijos, Chris se los lleva a surfear porque es su pasión, y conmigo vienen a montar”, explica Pataky, que halla en estos ratos la motivación para hacer frente a una agenda de proyectos frenética.

Reconoce haber pasado por una temporada con “muchos proyectos a los que hacer frente”, en los que ha entrado en juego la crisis sanitaria, aunque según detalla, el impacto en Australia ha sido menos notable. “En Australia ha habido muy pocos casos de coronavirus, lo hemos vivido de otra manera, la vida ha sido más normal comparado al resto del mundo”, asegura.

“No he conocido a nadie aquí que haya tenido coronavirus”, señala en referencia al ritmo de vacunación en Australia, que no es “tan masivo” como en otros países, por lo que tendrá que esperar para poder volver a España, debido a las cuarentenas que se exigen para entrar y salir de Australia. “Prefiero esperar a que todo esté un poco mejor”, subraya. EFE

