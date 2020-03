Elvis Crespo: 'Soy como el Quijote y mis canciones, los molinos de viento'

Alicia Civita

Miami, 4 mar (EFE).- 'El Quijote'. En esa historia está inmerso ahora mismo el artista tropical puertorriqueño Elvis Crespo, quien se ha declarado todo 'un soñador' como el mítico personaje para presentar 'Imaginarme sin ti', su canción 'más especial' que incluye un vídeo en el que reúne a los dos grandes amores de su vida.

A sus 48 años, Crespo lleva varios años sobrio, enfocado en su carrera y en su vida. Para manejar el estrés y la ansiedad usa técnicas de meditación, el ejercicio y la lectura.

En estos momentos, reveló en una entrevista con Efe, está metido en el mundo de 'El Quijote'.

No le cuesta identificarse con el personaje creado por Miguel de Cervantes en 1605. 'Él es un soñador lleno de curiosidades. Yo soy como él', indicó el cantante.

'Nosotros los artistas presentamos nuestros molinos en melodías y lanzamos las canciones al viento', remató.

'Imaginarme sin ti', parte de su próximo disco al que ha dado el nombre de 'Multitudes', es una de esas melodías creadas en los molinos de Crespo.

La escribió hace año y medio y, dice, la ha 'defendido con pasión'.

'Quise que otros compositores me la pulieran, pero no logré lo que quería y al final la trabajé solo', contó el cantante, aunque luego decidió buscar una voz para colaborar en su grabación.

El elegido fue el merenguero dominicano Manny Cruz, a quien descubrió durante la edición de 2019 de los Premios Soberano.

'Mi color de voz es más de campo. La de él es más fina. Suenan bien juntas. Somos como el helado y la nutella', indicó el intérprete de 'Suavemente' entre risas.

'Yo soy la nutella. Siempre soy el chocolate', completó.

En la grabación del video musical de este nuevo tema, confesó, le tocó 'hasta pelear' para que le dejaran hacer un segundo, pues no cumplió con sus expectativas.

'No me gustó. Era bueno, pero no funcionaba con la canción', dijo. Luego de ello le permitieron rehacerlo y escogió un concepto sencillo pero 'muy importante' para él.

Se lo presentó al director cubano-estadounidense Bobby Viera, quien estuvo a cargo de la producción.

'Desde que lo vi me encantó', confesó Crespo.

La protagonista es Génesis, su hija menor, quien 'es lo más importante del mundo' para él, según afirmó.

De hecho, este es el primer video de Crespo concentrado en la niña de 8 años, pero el tercero en el que aparece.

'Tengo que tener cuidado porque me quiere cobrar regalías', bromeó. Para el artista, la pequeña, producto de su matrimonio con Maribel Vega, quien también es su mánager, le heredó lo artista.

Pero 'lo cuidadosa con el dinero de su madre', completó en broma.

Este video cuenta así la historia de un padre preparándose para asistir a la boda de su hija. Mientras él la ve aún pequeña, la niña se maquilla al lado de su vestido de novia.

Mientras, los artistas cantan 'imaginarme sin ti es Ecuador sin Guayaquil. La bachata sin Juan Luis Guerra (...), el papa sin el rosario, sin letra el abecedario. La biblia sin el calvario. La palabra sin diccionario (...). Un paisa sin Medellín. Freddie Mercury sin Queen. La Casa de papel sin Berlín. Esta emisora sin este hit'.

Para el artista era muy importante trabajar la letra para conectarse a las tendencias actuales en la cultura pop.

'Yo soy como el agua. Me meto en la piscina, en un vaso, en el mar', aseguró.

Por ello, lo que ve con su esencia estará plasmado en ese gran disco 'Multitudes', que espera sacar entre abril o mayo.

Crespo lleva más de un año trabajando en ese nuevo álbum y, como adelantó, incluirá allí canciones como 'Tiburona', 'El muñecón', 'Acuérdate de aquello', que le dedica a su esposa, y la bachata 'El aroma de Sofía', en la que colabora el grupo Bachata Heightz.EFE

