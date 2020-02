Embajador en Uruguay dice no tener relación con decomiso de droga en Colombia

Montevideo, 13 feb (EFE).- El embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, negó este jueves que él o su familia tengan relación alguna con la droga hallada este miércoles en una finca de su propiedad en su país.

'Provengo de una familia profundamente íntegra, honorable, que le ha prestado profundos servicios a Colombia a lo largo de varias generaciones (...). Para nosotros es una sorpresa esta situación que se presenta en un predio donde tenemos intereses económicos y de alguna manera estamos completamente prestos para dar todo tipo de explicaciones ante las autoridades colombianas', afirmó.

Para el diplomático, tanto él como su familia y los otros propietarios de la finca son 'víctimas' de esta situación que ya tiene a cuatro personas detenidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia detalló que unidades de estupefacientes hicieron en la mañana del miércoles un allanamiento en el bosque de una finca del municipio de Guasca, cercano a Bogotá, en el que inspeccionaron bodegas, pesebreras, oficinas y un bosque, donde 'encontraron presuntamente drogas'.

Durante la operación fueron capturadas cuatro personas y hubo explosiones en el bosque, que provocaron un incendio y son investigadas por las autoridades.

'Este es un predio que ha estado en poder de la familia Sanclemente en los últimos 45 años en actividades agropecuarias, ganaderas, crianza de caballos de carrera, etc', detalló el político.

Asimismo, subrayó que confía en la inocencia de su hermano, Gilberto Sanclemente, que encabeza la representación legal del lugar.

'(Su hermano) es un profesional, un abogado altísimamente reconocido con un gran prestigio internacional', apostilló.

Sobre la droga hallada, Sanclemente explicó que desconoce de qué tipo era o la cantidad y narró que se enteró gracias a una llamada de su hermano.

Por otra parte, el embajador contó que ya mantuvo contactos con el presidente de Colombia, Iván Duque, y con el resto de los integrantes del Gobierno. Con respecto a la reacción del mandatario de su país, dijo que recibió 'total solidaridad' y aseguró que está a disposición de lo que él decida sobre su cargo.

'No he hablado con las autoridades uruguayas, hemos remitido a las autoridades uruguayas las que me merecen todo tipo de respeto, admiración y gratitud por el trato que nos han dado en estos 11 meses', acotó.

Si bien manifestó que de momento no tiene pensado viajar a Colombia, insistió en que está a disposición de las autoridades y que espera que, a la brevedad, se sepa la verdad del caso. EFE