Embajador ruso en EEUU aún no sabe cuándo volverá a Washington

Moscú, 25 mar (EFE).- El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antónov, aseguró hoy que no sabe aún cuándo volverá a Washington después de ser llamado a consultas la pasada semana por el Kremlin.

'No lo sé. Como decidan los dirigentes. No soy yo quien decide. No he venido de vacaciones. Me han llamado para realizar un análisis, hablar del futuro', dijo Antónov a la prensa.

Antónov, antiguo viceministro de Defensa y de Exteriores, aseguró que 'no es el momento de enfadarse' entre ambas potencias nucleares.

'Hay que hacer cosas concretas, luchar contra los desafíos y las amenazas, ya que de esas, lamentablemente, tenemos muchas', subrayó.

Por ejemplo, llamó a Washington a combatir conjuntamente la pandemia del coronavirus, algo a lo que dijo, Rusia está más que dispuesta.

Antónov precisó que fue llamado a Moscú para 'ver lo que se puede hacer para que las relaciones (con EEUU) no se precipiten completamente en el abismo'.

'Tal situación no responde a nuestros intereses', apuntó el diplomático, quien admitió que aún no se ha reunido con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Antónov regresó a Moscú el pasado 22 de marzo para consultas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamara 'asesino' a Putin, palabras que Rusia prometió no pasar por alto.

Biden respondió afirmativamente a una pregunta sobre si considera asesino al líder ruso en una entrevista de la cadena ABC, emitida el pasado martes.

'En cuanto a las declaraciones de mi colega estadounidense, nosotros, como él dijo, nos conocemos personalmente. ¿Qué le contestaría? Yo le diría: 'tenga buena salud'. Le deseo buena salud', dijo Putin.

En su opinión, la clase gobernante de Estados Unidos lanza graves acusaciones a otros países para resolver sus problemas internos de política exterior.

Recordó que EEUU es 'el único país del mundo que ha empleado armas nucleares, además contra un país que no las tenía, contra Japón en la Segunda Guerra Mundial'.

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, insistió en que Washington tendrá que tener en cuenta los intereses de Rusia le guste o no.

'Nosotros, aunque ellos crean que somos como ellos, somos distintos. Tenemos otro código genético y otro código ético-cultural. Pero sabemos defender nuestros intereses', enfatizó. EFE