Emerson: 'Quiero triunfar en el Barça'

Barcelona, 10 ago (EFE).- El lateral Emerson Royal, que jugó sus primeros minutos como azulgrana en el Gamper, aseguró este martes que su deseo es 'triunfar en el Barça' y se mostró 'encantado' tras conocer la Ciudad Condal, 'que es muy bonita'. 'Para mí es un sueño llegar a Barcelona y estar en este club tan grande. Había querido estar en el Barça desde pequeño', declaró en una entrevista a los medios del club catalán. El defensa brasileño valoró su experiencia en el Betis, donde le ayudaron mucho a adaptarse a LaLiga y a España. 'Y también es una etapa que me ha ayudado a llegar al Barça', añadió.

'En el Betis he mejorado mucho a nivel defensivo. He aprendido a estar concentrado todos los minutos. Es uno de mis mejores recuerdos, puesto que he crecido como persona y futbolista', resumió.

Admirador de su compatriota Dani Alves, Emerson explicó que el exlateral azulgrana le ha dado 'algunos consejos' para triunfar en el Camp Nou.

'Lo aprecio desde que yo era pequeño. Lo admiro por su forma de ser y por su calidad. Tiene un gen muy competitivo. Es un futbolista y una persona increíble', subrayó. EFE

gmh/asc