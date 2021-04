Emery: 'Hacía tiempo que no veía al Barcelona tan bien'

Vila-real (Castellón, España), 24 abr (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, aseguró en rueda de prensa que hacía tiempo que no veía tan bien al FC Barcelona, rival al que reciben este domingo en el estadio de La Cerámica.

'El Barcelona es un equipo difícil siempre, mis estadísticas y las del Villarreal con ellos así lo demuestran, es un bagaje alto de derrotas con ese gran Barcelona. Ahora están en un gran momento, están jugando bien y son agresivos sin balón. Tienen grandes jugadores, futbolistas que destacan. Están con una estabilidad en el equipo de la mano de Koeman y en la pelea por la liga, ese es su gran objetivo ahora, por lo que espero un partido muy difícil”, comentó.

Emery apuntó que espera un Barcelona con tres centrales. 'Los dos carrileros los veo extremos, hay una línea última de tres que van muy arriba a presionar. Ellos salen muy arriba, dejan una posición de Messi muy intermedia, buscándolo siempre para que arranque la jugada de ataque o controle la jugada. Da la sensación de que están más sólidos y con mucha confianza”.

Pese al potencial del rival, el técnico vasco apuntó que serán importante los duelos individuales y que ve a sus jugadores capacitados para ganar muchos de ellos.

'Son partidos que se abren mucho los espacios, por lo que debemos salir a buscarlos cuando podamos, y cuando no, debemos saber resguardar más. Debemos estar acertados en las áreas, y espero que sea un partido diferente al de ida. Va a ser un partido duro y difícil, hacía tiempo que no encontraba un Barcelona tan bien, tanto con balón y sin balón. Queremos volver a ganar en casa y dar una alegría a nuestra gente”, recalcó.

Preguntado por las rotaciones en su equipo ante la semifinal de la Liga Europa del próximo jueves, Emery señaló: 'Tenemos que diferenciar las dos competiciones y hacer lo mejor para competir en las dos. La liga es la competición que nos debe seguir alimentando y la competición que nos puede permitir estar el año que viene en Europa. El equipo ha sabido afrontar ambos retos y vamos a seguir igual. El partido con el Barcelona exige un esfuerzo grande, pero es lo que nos toca y debemos afrontarlo a tope sin pensar en lo que viene”.

'La experiencia me dice que si piensas en partidos posteriores no compites igual y no es bueno. En mi experiencia si el equipo es competitivo debes seguir, es verdad que a veces cuesta recuperar si son muchos partidos, pero estos jugadores saben tener una gestión y saben jugar cada tres días', concluyó. EFE

