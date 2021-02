Emery: 'He sido expulsado al final pero solo quería dialogar'

Vila-real (Castellón), 14 feb (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, desveló al final del partido ante el Betis (1-2) que fue expulsado a la conclusión del encuentro al dirigirse al árbitro cuando quería dialogar con él.

'De las jugadas no hablo, le he querido resaltar que ha tenido mala suerte. El tono ha sido relajado y tengo testigos. Me ha expulsado ya que no ha querido tener ningún diálogo. Lo explico ya que él puede decir lo que quiere y quiero que quede claro', explicó Emery.

El técnico añadió que considera que su expulsión fue injusta y le gustaría que se anulase. 'Solo he ido para decirle que ha tenido mala suerte y él me ha preguntado con un tono que si tenía algún problema, lo bueno es que yo me he callado', prosiguió.

Respecto al partido comentó que el resultado es 'adverso y complica la cosas' pero que deben reaccionar y recuperar las sensaciones y los resultados. 'Se iguala y se complica todo', dijo Emery, quien agregó que 'la preocupación es una ocupación para ver en qué podemos mejorar. Debemos recuperar la fiabilidad y el equilibrio del equipo'.

'Hoy ha venido un buen Betis, un equipo que ha hecho un buen partido que les mete en esa lucha por Europa. Es la primera derrota en casa, venimos de empates que han generado dudas y eso hace que el equipo deba buscar otra vez la confianza y la regularidad', concluyó. EFE 1010587