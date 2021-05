Emery: 'No hemos ensayado los penaltis, pero han lanzado todos'

Gdansk (Polonia), 26 may (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó que no habían ensayado los penaltis con los que se ha resuelto la final de la Liga Europa a favor de su equipo ante el Manchester United, y recordó que al haber lanzado once, todos los jugadores habían tenido la oportunidad de participar y todos habían marcado.

'Los penaltis no son una lotería, también tienen otros componentes como el de conocer al rival y tener la mentalidad adecuada', agregó el técnico del Villarreal, quien señaló que habían planteado el partido a partir de cuatro fases, la primera parte, la segunda, la prórroga y los penaltis, porque todo podía producirse.

'La decisión en los penaltis no pasa por elegir a los que lanzan y prueba de ello es que han lanzado todos y eso no lo podíamos prever. Es increíble que todos marquen', agregó.

También explicó que sentía mucho orgullo tras el título obtenido, por la ciudad de Vila-real, por el presidente Fernando Roig, que no había podido estar en al final, y también porque el club ofrece un proyecto estable y también por lo que supone para el fútbol español. EFE

