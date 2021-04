Emery: 'No podemos mandar el mensaje de que el 2-1 es un mal resultado'

Vila-real (Castellón), 29 abr (EFE).- El entrenador del Vlillarreal, Unai Emery, afirmó en rueda de prensa que no pueden mandar el mensaje de que una victoria por 2-1 ante el Arsenal es un mal resultado porque han ganado a un gran equipo tras completar un buen primer tiempo.

'En la segunda parte, nos han apretado, pero veíamos la opción del tercer gol', agregó el técnico vasco, quien señaló que cuando el partido estaba igualado llegó 'un penalti que no es', con el que se materializó el 2-1.

'No entiendo como no entra el VAR. No hay explicación. Pensaba que era penalti porque lo han dado, pero cuando lo he visto... ', continuó el entrenador del Villarreal, quien, pese a ello, agregó que no pueden bajar los brazos y deben seguir con la pelea.

“Sin el penalti y sin fallar los goles, la cosa hubiera sido diferente. Con uno más estábamos controlando, pero ha llegado la tarjeta de Capoue y el penalti, que es lo que lo ha cambiado todo. Somos autocríticos, pero no nos vamos a flagelar por ello. Has tenido opciones, pero hay cosas que no puedes controlar', agregó. EFE

