Emery se marcha agradecido y orgulloso de haber entrenado al Arsenal

Londres, 29 nov (EFE).- Unai Emery, quien este viernes fue despedido como entrenador del Arsenal, publicó una carta en la que agradeció el apoyo recibido durante su estancia en el club y en la que se mostró orgulloso de haber pertenecido a la familia 'Gunner'.

El técnico español fue despedido este viernes después de una mala serie de resultados, con siete encuentros sin ganar, que supone la peor racha del equipo desde 1992.

'Ha sido un honor ser entrenador del Arsenal', empezó Emery. 'A todos los aficionados, quiero agradeceros, desde el fondo de mi corazón el haberme ayudado a entender la grandeza del Arsenal. A todos los que nos habéis apoyado desde cada rincón del mundo, quiero deciros que he trabajado con pasión, con compromiso y con esfuerzo', añadió.

'No me hubiera gustado nada más que haber podido conseguir mejores resultados aquí. También quiero mandar un mensaje de gratitud a todos los empleados del Arsenal por el trato que me han dado. La grandeza del Arsenal está en cada director, ejecutivo, empleado, asistente y voluntario', dijo Emery en una carta publicada en la página web del club.

En particular, el ya exentrenador del Arsenal, mencionó a algunos directivos del Arsenal, como Ivan Gazidis, Raul Sanllehi, Edu y Vinai Venkatesham, a los que agradeció su respeto, compañía y ayuda.

'Ha sido una año y medio lleno de emociones, de grandes momentos y de algunos más amargos, pero no ha habido ni un solo día en el que no me haya parado a pensar lo afortunado que he sido de trabajar para este club, con estos jugadores', reflexionó.

'Siempre han honrado esta camiseta. Se merecen vuestro apoyo', dijo Emery respecto a los jugadores.

El español terminó la carta recordando lo mucho que ha disfrutado de la experiencia en la Premier League y deseando lo mejor en el futuro al Arsenal. EFE