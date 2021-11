Emery, sobre Newcastle:Si tomo una dirección, puede ir en las dos direcciones

Villarreal (Castellón), 2 nov (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este martes al ser preguntado por el interés del Newcastlet inglés que 'si se toma una dirección, puede ir en las dos direcciones'.

'Yo no abro ni cierro la puerta a nada. Lo único cierto es que he intentado alejarme del ruido. Hay un interés y no tengo más noticia de ese interés y no hay ninguna oferta. Estoy centrado en el Villarreal y en principio no hay pensado nada más allá que eso', dijo Emery a Movsitar+ tras ganar al Young Boys.

'Ante esta hipótesis, si es que llega, antes de decir que sí, lo hablaré con la familia Roig y a partir de ahí si se tomase una decisión podría ir en cualquier dirección si se cumplen requisitos', dijo Emery, que insistió en que hasta ahora 'todo son hipótesis'.

Posteriormente, Emery admitió en rueda de prensa que hay interés por parte del equipo inglés pero que la situación no se va a alargar 'porque no tiene visos de alargarse' y a continuación aseguró que solo piensa en quedarse.

'He hablado del ruido que se ha producido y el primero que se siente incómodo soy yo, pero hemos logrado centrarnos en el partido. Les he dicho -a la plantilla- que me han transmitido el interés y que no se han dado más pasos', concluyó. EFE

cta/plv