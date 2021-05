Emily Blunt rodará en España la serie 'The English' para Amazon y BBC

Madrid, 17 may (EFE).- La actriz británica Emily Blunt ('El diablo viste de Prada', 'Un lugar tranquilo') y Chaske Spencer ('Crepúsculo') protagonizarán una nueva serie de wéstern, 'The English', coproducida por BBC y Amazon Studios cuyo rodaje ha comenzado en localizaciones de España, ha confirmado a Efe una portavoz de Amazon.

Ambientada en el Oeste americano en 1890, Blunt interpretará a Cornelia Locke, una mujer inglesa que busca vengarse del hombre al que cree responsable de la muerte de su hijo y en el camino conoce a Eli Whipp (Chaske Spencer), explorador indio americano con una historia compartida.

Escrita y dirigida por Hugo Blick ('The Honourable Woman,' 'Black Earth Rising,' 'The Shadow Line'), 'The English' constará de seis episodios de una hora de duración, según ha informado BBC.

El reparto incluye también a Rafe Spall, Tom Hughes, Stephen Rea, Valerie Pachner, Toby Jones, Ciaran Hinds, Malcolm Storry, Steve Wall, Nichola McAuliffe, Sule Rimi y Cristian Solimeno.

'Emocionante, romántica y épica' son adjetivos utilizados por Blick para describir la serie, una producción de Drama Republic para BBC en Reino Unido y Amazon Prime Video en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. EFE