Emiratos expulsa periodista serbio invitado a reunión de ONU sobre corrupción

Belgrado, 18 dic (EFE).- El periodista de investigación serbio Stevan Dojcinovic fue expulsado este miércoles de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), adonde había viajado el martes para asistir a una conferencia de Naciones Unidas sobre la lucha contra la corrupción.

Según el portal KRIK, del que Dojcinovic es editor, el periodista fue deportado después de ser informado en el aeropuerto de Abu Dabi de que no podría entrar en el país por encontrarse en una 'lista negra', sin recibir más detalles.

Dojcinovic había llegado al aeropuerto de Abu Dabi la noche del martes desde Belgrado y en el control de pasaportes fue retenido, se le tomaron huellas dactilares y le fotografiaron.

Permaneció varias horas retenido antes de ser informado de que a la mañana siguiente sería deportado a Serbia.

'Me dijeron que Emiratos no me ha puesto en la lista negra, sino que ha sido otro Gobierno, pero no me dijeron cuál', declaró Dojcinovic a KRIK.

El periodista tenía previsto participar hoy en Abu Dabi en un panel sobre la corrupción y el lavado del dinero en el marco de una conferencia de la agencia de la ONU para la lucha contra la droga y el crimen organizado.

Dojcinovic ya fue retenido y expulsado de Rusia en 2015, cuando no se le permitió el acceso al país tras aterrizar en Moscú para tomar parte en una conferencia sobre periodismo de investigación.

El 'Proyecto para la investigación del crimen y la corrupción' (OCCRP) calificó hoy de indignante qel país anfitrión de la conferencia niegue la entrada a un periodista invitado al evento. EFE