Emmanuel Carrère, el escritor de la no ficción

Madrid, 9 jun (EFE).- El escritor, guionista y realizador francés Emmanuel Carrère, (París, 1957), galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021, es uno de los máximos exponentes de la literatura de no ficción de la actualidad.

Diplomado por el Instituto de Estudios Políticos de París, vivió dos años en Surabaya (Indonesia) trabajando como profesor de francés y debutó como crítico de cine en las revistas Positif y Télérama.

En 1982 publicó su primera obra, 'Werner Herzog', una monografía sobre este realizador, y al año siguiente apareció su primera novela, 'L'amie du jaguar'. Publicó después 'Bravoure' (1984) ('Bravura', 2016) y en 1986, 'El bigote', que en 2005 adaptó al cine y de la que John Updike dijo: 'Te deja KO en menos de 150 páginas'.

Pero su éxito en la literatura comenzó con su 'El adversario', publicado en Francia en 2000, sobre Jean-Claude Romand, un falso médico que en 1993 asesinó a cinco miembros de su familia.

Así, Carrère abandonó la ficción y comenzó a escribir textos en los que narra su propia experiencia o las vidas reales de otras personas y de personajes históricos.

Según ha explicado el propio Carrère, esta obra y las siguientes no son libros de ficción: 'La verdad que no sé cuántas veces hay que decir que las cosas son verdad, que ocurrieron como están relatadas'.

'Lo escribo varias veces en el libro y aun así parece que hay gente que no está dispuesta a entender que se puede escribir algo que sea verdad, que hay mucha gente que hace una conexión directa entre 'literatura' y 'novela', que considera que la literatura solo puede ser ficción'.

Este tipo de texto, en el que se entrecruzan hechos y personajes de la vida real con reflexiones sobre el acto de escribir y la experiencia del propio autor, es también el que aparece en sus siguientes obras, 'Una novela rusa', 2007, o 'De vidas ajenas' (2011), en la que las historias marcadas por la enfermedad, el duelo y la desgracia de varios personajes se entrecruzan, y en la que habla del tsunami de 2004, que vivió en primera persona.

Apasionado lector de ciencia ficción, sus siguientes obras son 'Limónov', 'El Reino', (2015), sobre el nacimiento del cristianismo; 'Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Un viaje en la mente de Philip K. Dick', una biografía novelada de este escritor estadounidense, o 'Conviene tener un sitio a donde ir' , recopilatorio de textos periodísticos y ensayos.

'Yoga' (2020), ha sido su último libro, publicado en español por Anagrama el pasado mes de febrero tras el impacto que supuso la obra en su país por la polémica previa, puesto que su exesposa no consintió que se publicara con alusiones hacia ella.

Se trata de la narración en primera persona y sin ningún tipo de tapujo de la profunda depresión con tendencias suicidas que llevó al autor a ser hospitalizado, diagnosticado de trastorno bipolar y tratado durante cuatro meses.

En una entrevista con Efe reconoció que no ha sido fácil narrar sobre ello, especialmente porque describía 'una depresión profunda, melancólica'. 'Que no significa que uno esté un poco triste -dijo-, si no que realmente pone en riesgo tu vida'.

Carrère tiene también una destacada actividad cinematográfica y televisiva, como guionista, adaptador de novelas, realizador o escenógrafo. Y ha sido miembro del jurado internacional del Festival de Cannes (2010) y del jurado del Cinéfondation, así como de la sección de cortos de Cannes (2012) y en 2015 fue miembro del jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Ha realizado también documentales y reportajes y algunas de sus novelas han sido adaptadas al cine, como 'El bigote' o 'La Classe de neige', premio especial del jurado en Cannes (1998).

Carrère ha recibido el Premio Kléber Haedens (Francia, 1988), el Grand Prix de la Science-Fiction (Francia, 1987), el Premio Femina (Francia, 1995) y el Premio Renaudot (Francia, 2011) por 'Limónov'.

En 2017 la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) le otorgó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances por su 'arriesgado' trabajo en la literatura de 'no ficción', y recibió el Premio Villa Kujoyama de Kioto (Japón). EFE