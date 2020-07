Emotivo funeral para dar el último adiós a la hija menor de Nelson Mandela

Johannesburgo, 17 (EFE).- La fallecida Zindzi Mandela, hija menor del Nobel de la paz Nelson Mandela y embajadora de Sudáfrica en Dinamarca, recibió hoy sepultura tras un emotivo funeral en el que familiares, amigos y políticos le dieron su último adiós.

Zindzi Mandela murió este lunes a los 59 años, según confirmó su familia, que este miércoles indicó que había contraído el coronavirus, sin precisar si ésa fue la causa exacta del fallecimiento.

Era la hija menor de las dos que tuvo el primer presidente democrático de Sudáfrica, Nelso Mandela (fallecido en 2013), con la también luchadora contra el sistema segregacionista del 'apartheid' Winnie Madikizela-Mandela (fallecida en 2018).

El cortejo fúnebre con sus restos pasó hoy por la casa de su madre, en el antiguo distrito de guetos negros del suroeste de Johannesburgo, antes de dirigirse al cementerio de Fourways Memorial Park de esa ciudad, donde se ofició un servicio religioso privado bajo estrictas medidas de seguridad por la pandemia de COVID-19.

'Estamos felices de haberle dado una hermosa y festiva despedida. No puedo describir el sentimiento. Ha sido una pérdida desafortunada', dijo su hijo Zondwa tras el funeral, en declaraciones recogidas por el diario local 'Times Live'.

'Mi madre -agregó- tenía claro que es importante celebrar quiénes somos. Continuaremos su trabajo. Era (...) amable, amorosa y fiel a sí misma'.

Asimismo, el ministro sudafricano de Energía, Jeff Radebe, uno de los 'pesos pesados' del gubernamental Congreso nacional Africano (CNA, el partido de Nelson Mandela), le rindió tributo tras el acto fúnebre.

Radebe afirmó que Sudáfrica perdió 'una heroína en la lucha por la libertad y la justicia en nuestro país'.

'Aunque era hija de uno de nuestros líderes icónicos, Nelson Mandela, ella era una líder por derecho propio', agregó el ministro.

También acudió al funeral el líder del partido de extrema izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF, siglas en inglés) y antiguo miembro del CNA, de Julius Malema.

'Estamos sin esperanza, estamos destrozados. Todavía no lo creemos, pero no hay nada que podamos hacer. Ella no tenía miedo', comentó Malema.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, elogió este jueves, durante un acto de homenaje virtual, a Zindzi Mandela y agradeció a su familia 'el gesto muy importante' de compartir con el país que había contraído la COVID-19

'Al hacerlo está ayudando a fomentar la aceptación social de los pacientes. Este es un virus que nos afecta a todos. Y nunca debería haber ningún estigma sobre las personas que se infectan', subrayó Ramaphosa, cuyo país es el epicentro de la pandemia en África.

La difunta había nacido en 1960 en Soweto y su vida estuvo marcada por la lucha de su padre contra la opresión racista del régimen de la minoría blanca de Sudáfrica.

Dos años después de su nacimiento, su padre sería capturado y condenado a cadena perpetua y no recuperaría la libertad hasta 1990.

Se la recordaba especialmente por haber leído, en un acto multitudinario en 1985 cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, la carta de su padre en la que rechazaba una oferta de libertad condicional del Gobierno afrikáner, liderado por Pieter Botha.

El Nobel siempre se negó a negociar una salida con condiciones, especialmente mientras no hubiera un camino para avanzar en la liberación de la población negra y la legalización de su movimiento político, el Congreso Nacional Africano (CNA).

Madre de cuatro hijos, Zindzi Mandela ejerció desde 2015 como embajadora de Sudáfrica en Dinamarca.

De los seis hijos que tuvo Nelson Mandela, solo dos están vivos: Zenani Dlamini, hermana de Zindzi; y Pumla Makaziwe Mandela (hija de un primer matrimonio de Mandela con Evelyn Mase).

Zindzi Mandela descansa a partir de hoy junto a la tumba de su madre, en el cementerio de Fourways Memorial Park. EFE