Emprendedora millonaria Min Chen, elegida ejecutiva del 2020 en Panamá

Panamá, 15 jul (EFE).- La ingeniera Min Chen, una de las fundadoras de la primera startup panameña en recaudar un millón de dólares, fue reconocida este miércoles con el premio a la Ejecutiva del Año 2020 por su trayectoria profesional como emprendedora mentora a jóvenes en carreras de ciencias e ingeniería.

'Me siento honrada y agradecida con esta distinción, no solo porque me acerca más a Panamá, sino también por la extensa trayectoria de quienes la han recibido en años anteriores', dijo Chen tras recibir el galardón de la de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE).

Chen es la CEO y socia fundadora de Wisy, un emprendimiento de alta tecnología que crea soluciones para resolver 'problemas globales' y que hizo historia en 2017 al ser la primera empresa emergente en el sector de las tecnologías ubicada en Panamá que recaudó un millón de dólares de capital, provenientes de inversores mayoritariamente locales.

En el marco de la pandemia, Wisypermite a las empresas adaptarse a las nuevas formas de hacer negocio en tiempos de COVID-19 ayudando a manejar altos volúmenes de pedidos, coordinar de manera remota con su personal, automatizar tareas con inteligencia artificial y mantener al cliente informado.

Además de Chen, Wisy fue fundada en 2016 por Ricardo Chen -hermano de Min- Nélida Gómez y Orlando Reyes, en Panamá, y ahora tiene sede en Silicon Valle, EE.UU.

Min Chen ha sido reconocida en medios internacionales como Business Insider y, según la revista Forbes lidera unos de los 30 emprendimientos más prometedores de América Latina.

Chen también fue elegida entre 15 emprendedoras para participar en el programa Nasdaq Milestone Maker 2020, un proyecto que busca 'resaltar a emprendedores selectos que a través de su trayectoria han contribuido a resolver problemas globales', señala el comunicado.

'Ser un emprendedor Nasdaq posicionó a Wisy en las ligas globales y, a nivel personal, profundizó mi comprensión sobre el rol que debo desempeñar como mujer en el campo de la tecnología', añadió Chen.

La galardonada señaló que 'ser panameña' le dio una plataforma 'para salir al mundo', y que está 'orgullosa de representar a Panamá especialmente en estos tiempos en que la diversidad y la equidad se están cuestionando tanto'. EFE