Empresa española auditará voto automatizado de pasadas primarias dominicanas

Santo Domingo, 22 dic (EFE).- La Junta Central Electoral (JCE) firmó este domingo con la española Alhambra Systems un contrato por más de medio de millón de dólares para que la firma realice una auditoría forense al sistema de voto automatizado utilizado en las primarias simultáneas del 6 de octubre pasado.

Los trabajos de auditoría se realizarán en un plazo máximo de cinco semanas contadas a partir del 3 de enero venidero, y la parte que corresponde al análisis del código fuente se conocerá en las siguientes dos semanas después de esa fecha.

El acuerdo, firmado por el presidente de la JCE, Julio César Castaños, y el director general de Alhambra, Jaime Guevara, estipula el pago de 566.037 dólares por la realización de los trabajos. La mitad de la suma se desembolsará al inicio de la auditoría y el resto cuando el organismo electoral reciba sus resultados.

El contrato estipula que la empresa audite lo relativo al secreto del voto y la no trazabilidad; verificar que no existe una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso y comprobar que en la información registrada en las bases de datos y comprobantes físicos no hay referencia que permitan, sugieran o induzcan a relacionar el voto y el votante.

Asimismo, analizar el programa fuente (código fuente) y contrastarlo con el programa objeto de la unidad de votación automatizada, para certificar que el ejecutable instalado es el mismo en todas las urnas de votación utilizadas.

También se comprobará el método utilizado para eliminar la posibilidad de correlacionar el voto y el votante en la base de datos y la integridad de los datos y objetos de la base de datos.

Además, se certificará que la relación de votación de cada mesa es exactamente la suma de los votos impresos, y comprobar que la relación de votación transmitida es exactamente la relación de votación recibida.

Alhambra deberá certificar que durante el proceso de votación el sistema funcionó sin conexión de las redes.

A principios de noviembre pasado, la JCE contrató a la firma Deloitte para que realizara una auditoría al 5 % de las mesas utilizadas en las primarias simultáneas, pero la empresa fue objetada por varios partidos políticos y finalmente declinó el contrato.

El exgobernante Leonel Fernández, quien fue precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las primarias, denunció que fue víctima de un fraude a causa de la presunta alteración de los resultados de esos comicios en los que se impuso el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.

Fernández, quien renunció del PLD y ahora es candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), no ha dejado de insistir en que el voto automatizado debe ser auditado por una empresa de prestigio y que el proceso se haga en presencia de los partidos políticos.

El martes pasado, la Junta Central Electoral informó que había solicitado a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), su apoyo para gestionar la contratación de una empresa que realice una auditoría técnica al sistema de voto automatizado que utilizará para las elecciones municipales del 16 de febrero venidero.

Esa auditoría incluiría específicamente un análisis de los códigos fuentes; la funcionalidad del software; la integridad y seguridad de la data; la transparencia del sistema, y cualquier otro elemento que arroje tranquilidad tanto a los actores políticos como a la sociedad civil. EFE