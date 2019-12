Empresariado mexicano pide diálogo sobre iniciativa contra subcontratación

México, 2 nov (EFE).- El senador Napoleón Gómez Urrutia convocó para este martes a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que él preside, para una reunión en la que se pretende de manera unilateral y sin diálogo previo aprobar la reforma que prohíbe la figura de la subcontratación, denunció este lunes la cúpula empresarial mexicana.

'Como hemos sostenido, se trata de una iniciativa preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, que tendría consecuencias gravísimas para la economía de México y de todos los mexicanos', sostuvo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado.

Argumentó que la iniciativa 'genera un alto grado de incertidumbre, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera, busca criminalizar las relaciones laborales y es a todas luces inconstitucional'.

El CCE señaló que no ha habido ningún tipo de consulta con los sectores productivos para esta iniciativa, no se ha llevado a cabo una reflexión y evaluación del impacto que tiene para la actividad económica y no se han escuchado las preocupaciones de las partes.

'Es por ello que exhortamos a un diálogo profundo, con un esquema de parlamento abierto o las modalidades que el Congreso decida, para permitir tener una evaluación real de las consecuencias que acarrearía esta reforma', acotó.

El pasado 23 de octubre, Gómez Urrutia, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó en el Senado una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación.

La propuesta ha sido calificada de inconstitucional, violatoria del acuerdo comercial T-MEC (pendiente de ratificación en Estados Unidos y Canadá) y contraria contra la creación de empleos y la inversión.

Ante las críticas al proyecto de ley, el pasado 31 de octubre Gómez Urrutia declaró durante una reunión de la Comisión del Trabajo y Previsión Social que la regulación del 'outsourcing' no atenta ni aleja a México del T-MEC.

Asimismo, calificó como desinformadas y de 'mala fe' las opiniones en contra de la propuesta. EFE