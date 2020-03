Empresario vinculado con 'fábrica de trolls' rusa demandará a EEUU por acoso

Moscú, 17 mar (EFE).- El grupo empresarial Concord, del empresario ruso Yevgueni Prigozhin, acusado por Estados Unidos de interferir en las presidenciales mediante la creación de una 'fábrica de trolls', presentará a Washington una demanda de 50.000 millones de dólares por 'acoso ilegal'.

Esta decisión fue hecha pública después de que el Departamento de Justicia estadounidense desestimase el lunes los cargos contra Concord Management and Consulting y Concord Catering, acusadas de financiar una 'granja de trolls' rusos que supuestamente intentaron interferir en las presidenciales norteamericanas de 2016.

'En estos momentos se prepara una demanda 'Concord contra EEUU' por el acoso ilegal y las sanciones, que asciende a los 50.000 millones de dólares', afirmó Prigozhin en una declaración publicada en la cuenta oficial del grupo empresarial en la red social rusa VKontakte.

Según anunció el empresario ruso, la decisión del Departamento de Justicia estadounidense significa que 'las afirmaciones del tipo 'Prigorzhin interfirió en las elecciones del presidente de EEUU', (...) 'Rusia interfirió en las elecciones del presidente de EEUU', son una mentira y un invento'.

Por ello, para Prigozhin -también conocido como el 'chef' del presidente ruso, Vladímir Putin, por organizar banquetes oficiales-, 'el proceso legal entre Condord y el Gobierno de Estados Unidos no ha terminado'.

El empresario destacó el trabajo de sus abogados y celebró que el fiscal especial Robert Mueller tuviese 'el coraje de pedir la renuncia cuando comprendió en qué clase de ilegalidad le habían implicado'.

Según The New York Times, el Tribunal de distrito de Columbia aceptó los argumentos del Departamento de Justicia este martes y retiró los cargos contra la compañía rusa, alegando que durante el proceso legal, Concord podría acceder a información 'sensible' sobre las fuentes y métodos de investigación.

El periódico 'Nóvaya Gazeta' publicó en noviembre pasado una entrevista con un antiguo colaborador de Prigozhin, Andréi Mijáilov, que acusó al empresario y a sus ayudantes de recurrir a toda clase de métodos para propagar información falsa, eliminar competidores en el negocio de la restauración, difamar y atacar a periodistas opositores.

Mijáilov reveló cómo el oligarca creó la famosa fábrica de 'trolls', también conocida como Internet Research Agency, que supuestamente lanzó en 2016 una campaña en las redes sociales para manipular a la opinión pública de EE.UU. y que llegó a más de cien millones de usuarios.

Putin dijo en una entrevista con la cadena NBC que conoce personalmente a Prigozhin, pero afirmó que no es su amigo, como lo ha descrito la prensa estadounidense. EFE