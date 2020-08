En Alemania se discute cancelar el carnaval renano por el coronavirus

Berlín, 22 ago (EFE).- Las voces que piden cancelar el tradicional carnaval renano en el oeste de Alemania se hacen cada vez más fuertes debido a la evolución de los contagios de coronavirus y a que fue precisamente una fiesta carnavalesva la que generó uno de los primeros brotes en la primavera.

'No creo que el año próximo vaya a haber carnaval. Nuestro deber ahora es concentrarnos en las cosas que son esenciales', dijo el director del distrito de Heinsberg, Stephan Pusch.

Heinsberg se convirtió en el epicentro de la primera ola de coronavirus en Renania después de una fiesta de carnaval en la que se multiplicaron los contactos.

Ya antes del ministro de Sanidad, Jens Spahn, se había mostrado escéptico sobre la posibilidad de que la próxima temporada de carnaval -que tradicionalmente comienza el 11 de noviembre a las 11 y 11 de la mañana y tiene su punto culminante la semana anterior al comienzo de la cuaresma- pudiera tener lugar.

Muchos clubes de carnaval en Renania quieren hacer una especie de edición reducida con un protocolo especial de sanidad.

'He participado en el carnaval y sé lo importante que es el carnaval para muchos alemanes. Pero no me puedo imaginar que se celebre carnaval en invierno en medio de la pandemia', dijo Spahn en una reunión de la comisión de Sanidad del parlamento alemán

Renania del Norte Westfalia ha sido uno de los estados federados más afectados por la pandemia.

El carnaval también se celebra intensamente en Renania-Palatinado y en Baden Würtenbgerg, en el suroeste del país.

Hacia la medianoche las oficinas de Sanidad en Alemania habían reportado 2.034 nuevos contagios en las últimas 24 horas con lo que se alcanzó la cifra más alta desde el mes de abril.

Aunque actualmente se hacen más test en Alemania que al comienzo de la pandemia -más de 800.000 por semana- esa no es, según el Instituto Robert Koch de Virología (RKI)- la única explicación del aumento de número de contagios.

Los factores más importantes, según el RKI, son contagios que se producen en fiestas privadas y en servicios religiosos y personas que vuelven de viaje contagiadas.

Desde el comienzo de la pandemia ha habido 232.082 contagios confirmados en Alemania. 9.267 personas han muerto y 206.600 pacientes han superado la enfermedad.EFE