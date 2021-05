En Día de la Madre urgen a Biden agilizar reunión de niños que Trump separó

Miami, 8 may (EFE).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) urgió este sábado al presidente de EE.UU., Joe Biden, agilizar la reunificación de al menos un millar de los 5.500 niños inmigrantes separados en la frontera de sus familias por la política migratoria de 'tolerancia cero' de su antecesor, Donald Trump.

La víspera del Día de la Madres, ACLU informó de un aviso publicitario que publicará este domingo en el diario The New York Times para denunciar la separación de familias y los cientos de miles de niños 'traumatizados' por no saber de sus padres.

'Me recordará mi madre', 'No sé si volveré a mi hogar de nuevo', 'Ellos se llevaron a mi mamá y a mi papá', dice el aviso con letra manuscrita de niños.

'Este Día de la Madre, cientos de niños permanecen separados de sus madres y miles más están sufriendo el trauma que infligió la práctica de separación familiar de Trump', se lamentó Anthony D. Romero, director ejecutivo de ACLU, en un comunicado.

'Sabemos que la Administración de Biden y el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar están trabajando arduamente en este tema, pero cuatro familias (que se han reunificado) entre miles es solo el comienzo', agregó la ACLU, que instó a Biden a agilizar su promesa de reunir y brindar estatus legal a 'todas las familias destrozadas por Trump (2017-20121)' antes de la emisión del informe del Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar, previsto para junio próximo.

Recordó que la administración Trump comenzó a separar familias en la frontera en 2017, poco después de asumir el cargo, 'incluidos bebés y niños pequeños arrancados de los brazos de sus padres'.

Hasta la fecha, aproximadamente 400 padres separados de sus hijos en la frontera no han sido localizados y se estima que unas 1.000 familias aún no se han reunificado, detalló ACLU.

Además, pidió a la Administración Biden la reconstrucción de políticas de asilo y 'poner fin a los abusos cometidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)', entre otras peticiones.

'Este Día de la Madre, a pesar del cambio de Administración, cientos de personas serán expulsadas por la fuerza de los Estados Unidos, incluidas las madres que viajan con sus hijos o con ellos, en virtud de un proceso inventado por Trump que pasa por alto por completo las leyes de asilo', expresó por su parte Omar Jadwat, otro directivo de ACLU. EFE