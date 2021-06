En la pugna como tenista más laureado, Djokovic apunta a Nadal

París, 13 jun (EFE).- El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y flamante campeón de Roland Garros, constató que 'sigue a la caza' de Rafa Nadal y Roger Federer, ambos con 20 'grandes', uno menos que el serbio, y destacó el alto nivel de juego del tenista español, al que apeó en semifinales.

'Nunca pensé que fuese misión imposible (alcanzarlos en 'grandes'), aún no estoy allí, estoy más cerca, pero ellos también juegan todavía, especialmente Rafa con su gran nivel. Tengo ahora Wimbledon y cada año hay cuatro 'grandes' que son ocasiones para ganar', dijo en rueda de presa Djokovic, de 34 años.

'Pero, como ellos, yo sigo trillando mi propio camino', agregó el tenista, quien aclaró que no le gusta compararse a ninguno de los dos.

En su victoria en la arcilla parisina de remontada en la final ante el griego Stefanos Tsitsipas, 11 años más joven que el serbio, contó que 'se reinició mentalmente' en el tercer set.

'Son conversaciones que nunca digo en alto, que quedan en la cabeza, son dos voces, una que dice que no hay nada que hacer y otra que me envalentona, me motiva. Una vez que inicié el tercer set pesó más esa última voz', desveló.

En ese momento inició una remontada que culminó en victoria. 'Siempre digo que el entrenamiento mental es tan importante como el físico', dijo el serbio.

Como anécdota, confesó que dio la raqueta con la jugó en la final a un chaval de la grada que no conocía.

'Estuvo todo el partido diciéndome cosas, animándome, estuvo hasta dándome incluso consejos tácticos (...) No lo conozco, pero me pareció muy majo, muy bonito lo que hizo', cerró. EFE