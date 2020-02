En libertad los acusados por rotura de represa keniana que mató a 48 personas

Nairobi, 3 feb (EFE).- Un juzgado keniano ordenó hoy la puesta en libertad de los nueve acusados de causar la muerte de 48 personas tras la tragedia de la represa de Solai, situada en el oeste de Kenia y que reventó en mayo de 2018.

El juzgado de Naivasha tomó esta decisión tras acusar a la Fiscalía de 'falta de voluntad' de llevar el caso, después de que hayan pasado dieciocho meses del inicio del proceso judicial y no se haya avanzado.

Los acusados, entre los que se encuentra el presidente de la empresa Solai Group y dueño de la represa, el latifundista Perry Mansukh, se enfrentaban a 48 cargos, incluido el de homicidio involuntario.

La represa se derrumbó el 9 de mayo de 2018, inundando una área predominantemente agrícola que sirve para cultivar uno de los productos estrellas de exportación keniana, las flores, y donde también hay zonas residenciales.

Los 70 millones de litros de agua que contenía el embalse arrasaron gran parte de dos pueblos de Solai, situados en el condado de Nakuru, incluidos un centro comercial y un instituto de secundaria secundario y otro de educación superior.

Patel era una megapresa situada en la parte superior de un total de tres embalses, que sirven para abastecer a las granjas y tierras de cultivos en la zona.

En la lectura del veredicto, el juez Kennedy Bidali acusó a la Fiscalía de no haberse presentado en el juicio en varias ocasiones, no haber presentado un solo testigo, y aludió a la necesidad de un juicio justo que no es posible si la Fiscalía no para de aplazar el proceso.

El veredicto ha sido tomado entre lágrimas por el público en la corte, integrado en parte por familiares de las víctimas, que han estado acampando fuera de los tribunales desde que comenzó el juicio hace 18 meses. EFE