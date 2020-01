En-Nesyri: 'Llego para trabajar y meter goles'

Sevilla, 16 ene (EFE).- El delantero marroquí Youssef En-Nesyri, fichado por el Sevilla al Leganés a cambio de 20 millones de euros, se mostró este jueves feliz por incorporarse a 'un club grande' como el sevillista, al que afirmó que llega 'para trabajar y para meter más goles'.

El internacional por Marruecos, que pasó el reconocimiento médico y firmó un contrato por lo que resta de temporada y cinco más, hasta junio de 2025, declaró a los medios del Sevilla que quería 'jugar en Europa, jugar más partidos durante el año, 'Europa League', 'Champions'...' y que en ese objetivo va 'paso a paso'.

'Este es un club grande y hay que trabajar día tras día, coger confianza y conocer gente nueva. Doy las gracias al club, que me ha ayudado, y al míster (Julen Lopetegui), que ha apretado para que yo estuviese aquí', destacó En-Nesyri, que este viernes se entrenará con sus nuevos compañeros e incluso podría ser convocado para el choque del sábado en el Santiago Bernabéu.

El atacante, nacido hace 22 años en Fez y que será presentado como nuevo jugador del conjunto hispalense el próximo lunes, aseguró que su nuevo equipo le 'gusta mucho' y que 'hace mucho años que pensaba en jugar aquí', en ponerse 'esta camiseta y jugar en este campo con esta afición tan buena'.

'El Sevilla va de los primeros en la tabla y me encanta estar aquí. Lo primero en lo que pienso es que es un cambio en mi vida y ahora hay que darlo todo en este equipo. Me han hablado un poco algunos compañeros del Leganés y le doy las gracias a todos ellos porque me han ayudado', subrayó el marroquí.

El primer refuerzo invernal sevillista también recordó que la primera vez que jugó como visitante en el Ramón Sánchez Pizjuán lo pasaron 'mal, porque la afición aprieta mucho y es muy difícil jugar contra el Sevilla, no es nada fácil'. EFE