En plena pandemia y sin fútbol, Godoy Cruz despidió a su técnico Sciacqua

Buenos Aires, 16 may (EFE).- Godoy Cruz informó esta madrugada que Mario Sciacqua dejó de ser el técnico del elenco mendocino, en una decisión que se tomó en plena pandemia del coronavirus y sin fútbol en Argentina desde el 16 de marzo.

Al igual que los anteriores entrenadores Marcelo Gómez y Lucas Bernardi, el conjunto 'tombino' tomó esta decisión de cesar en su cargo a Mario Sciacqua en un comunicado publicado anoche en las redes sociales del club.

“El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba informa que Mario Sciacqua dejó de ser el entrenador de nuestro primer equipo, de común acuerdo con nuestros dirigentes. Desde nuestra institución sólo tenemos palabras de agradecimiento para Sciacqua y su cuerpo técnico por el compromiso y trabajo demostrado durante el tiempo que defendieron nuestro escudo”, explica Godoy Cruz en el comunicado.

Sciacqua, de 49 años, había asumido en diciembre del año pasado y llegó a dirigir apenas ocho partidos con tres victorias y cinco derrotas en Superliga y la primera jornada de la Copa Superliga.

'Me quieren ensuciar, no voy a volver a Godoy Cruz. Puedo ser mejor o peor entrenador, puedo aceptar que quieran a otro, pero no voy a permitir que digan que no me quise bajar el sueldo. Cuando, si hay algo que tengo, es solidaridad', expresó el propio Sciacqua en declaraciones al portal Doble Amarilla.

La referencia del ahora exentrenador de Godoy Cruz es para Jorge Almirón, que según afirman los medios mendocinos sería el elegido por el presidente Juan Mansur para volver al banquillo del 'Tomba' luego de su primera etapa en el club en la temporada 2013/14. EFE