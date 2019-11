En Tigres dicen que no se confían porque América puede remontar

México, 29 nov (EFE).- El mexicano Jorge Torres Nilo, zaguero de los Tigres del fútbol mexicano, aseguró que su equipo no puede confiarse luego del triunfo por 1-2 sobre América en el juego de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2019.

'No vemos la serie sentenciada, los medios podrán decir lo que quieran pero ante un equipo como América no te puedes confiar, en cualquier momento pueden remontar porque tienen un gran equipo, así que lo primordial es no confiarnos y pensar que ya ganamos la serie', confesó el defensa al final del duelo en el Estadio Azteca.

Torres Nilo acudió a conferencia de prensa después del partido en lugar del entrenador Ricardo Ferretti, quien tiene como costumbre enviar a un jugador a hablar con los medios cuando el equipo gana, y cuando su conjunto pierde o empata entonces el técnico brasileño acude a comparecer.

El defensa de Tigres insistió que sin confianza, el triunfo los deja tranquilos para encarar el juego de vuelta.

'Nos vamos tranquilos pero sabemos que faltan noventa minutos, no hemos ganado nada y una serie así se tiene que jugar con inteligencia, debemos mejorar en algunos aspectos defensivos y no descuidar ni confiarnos', señaló.

Del desarrollo del juego, Torres Nilo argumentó que la mejoría que tuvieron en la segunda mitad fue fundamental para remontar el marcador.

'En el primer tiempo nos hicieron falta muchas cosas, nos faltó llegada; mejoramos en la segunda parte, ajustamos, tuvimos mucho más llegada y ahí está el resultado', dijo.

Tigres avanzará a la siguiente ronda si en el juego de vuelta del próximo domingo gana, empata o pierde por un gol siempre y cuando su equipo no anoté tres o más goles.

La combinación suena complicada para América ya que Tigres en el torneo de Apertura no perdió ningún partido en casa por diferencia de dos goles, además de que fue la defensa menos goleada del certamen con sólo 14 todos recibidos.

El duelo de vuelta de los cuartos de final entre estos equipos se realizará este domingo por la noche en el estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. EFE