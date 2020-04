Enfermeras mexicanas denuncian que tienen que comprar su material sanitario

México, 15 abr (EFE).- Decenas de trabajadores del Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México protestaron este miércoles a las puertas de ese centro público de salud para denunciar que no se les proporciona suficiente material sanitario para tratar a enfermos de COVID-19 y es el propio personal el que lo adquiere por su cuenta.

'El material es de pésima calidad. En las primeras dos semanas era muy bueno pero ahora nos dan mascarillas en las que soplas y pasa el aire', explicó a Efe Abril, una enfermera del turno de noche de cardiología que desde hace un mes se encarga de enfermos con coronavirus.

La enfermera contó que anoche tuvo que dejar de atender a un paciente para ir a grapar su mascarilla, que se estaba descomponiendo, y explicó que las enfermeras se están comprando sus mascarillas y sus overoles.

'Pareciera que estamos mendigando que nos den material. No puede ser. Si somos personal, que nos protejan', explicó la enfermera, quien denunció que al personal de limpieza se pasea por el hospital sin apenas protección.

Asimismo, aseveró que en su área se está internando a dos sospechosos de COVID-19 en cada habitación, a quienes todavía no se ha hecho la prueba diagnóstica, por lo que 'uno podría contagiar al otro'.

Los manifestantes también se quejaron de que se les ha suspendido los días de descanso y las vacaciones, además de que la alimentación del turno de noche se limita a un pan con una rebanada de jamón.

En un comunicado, la dirección del hospital, que pertenece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aseguró que este martes entraron en vigor los lineamientos para la atención de la enfermedad COVID-19.

'Se establece que la Subdirección de Administración y Finanzas continuará disponiendo lo necesario para asegurar el abasto oportuno y suficiente de medicamentos, insumos, materiales y equipo, concerniente a la emergencia sanitaria', aseguró la dirección.

E hizo especial énfasis en 'el equipo de protección del personal de acuerdo a la normatividad establecida y según su actividad'.

Aseguró que 'el personal que lo requiera recibirá atención médica clínica y paraclínica oportuna, así como aislamiento domiciliario en casos no graves'.

El personal sanitario del Hospital Regional 1º de Octubre, de carácter público, protestó el lunes ante la falta de equipos de protección contra la COVID-19 y denunció un deceso y varios contagios entre la plantilla del centro.

Esta queja se suma a otras protestas en otros puntos de México por la falta de insumos médicos y protocolos para atender a enfermos de COVID-19.

Esta martes, medios locales reportaron una protesta de personal médico en un hospital público del central estado de Puebla que terminó en trifulca cuando personal de seguridad no quiso dejar entrar a periodistas.

Esta misma semana, el gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, dijo que los médicos están 'cayendo como moscas' por falta de protección.

El Gobierno de México decretó el 31 de marzo la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.

Según los últimos datos oficiales, el país lleva 406 muertos y 5.399 casos confirmados de COVID-19, 1.556 en Ciudad de México, aunque el mismo Gobierno estima que la cifra de contagios podría ser ocho veces mayor. EFE