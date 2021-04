Enfermeros de Buenos Aires protestan por falta de personal ante la pandemia

Buenos Aires, 21 abr. (EFE).- Enfermeros de la ciudad de Buenos Aires protestaron este miércoles con una caravana de coches por la falta de personal para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

'El Gobierno de la ciudad no está tomando la política de contratar la cantidad de personal necesario para la atención de esta pandemia', señaló a Efe Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú e integrante de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), que convocó la movilización, realizada en calles del centro de la capital.

Añadió que esta situación provoca que los profesionales se sientan 'agotados' y no puedan tomar vacaciones.

'El personal de salud está agotado y la enfermería en particular, venimos de un año entero sin licencias, solamente durante 3 meses se habilitaron, y hay compañeras que directamente no llegaron a tomarse las licencias correspondientes porque no había con quien cubrirlas, y ahora actualmente otra vez tenemos todo tipo de licencia suspendida hasta el año que viene para atender esta pandemia', aseveró.

La protesta también esta relacionada con los bajos salarios que perciben, y que, denuncian, están 'prácticamente congelados'.

'En esta caravana lo que estamos reclamando es primero una recomposición salarial urgente porque los salarios de todo el equipo de salud están prácticamente congelados y no se han ajustado siquiera a la inflación actual', dijo.

Denuncia que la enfermería está en un estado de 'precariedad laboral' y con salarios por debajo de la línea de la pobreza', por lo que solicita que los ingresos se equiparen a lo que marca la canasta básica. EFE