Enric Mas:' Me motiva estar con Valverde en Tour y Vuelta'

Redacción deportes, 3 jun (EFE).- Enric Mas, nuevo líder del Movistar para esta temporada, señaló que 'es un punto a favor que no tienen otros equipos' el hecho de compartir galones con Alejandro Valverde en el Tour y Vuelta a España.

Movistar anunció el reparto de carreras para sus líderes en la presente temporada, en el cual el ciclista mallorquín, de 25 años y segundo en la Vuelta 2018 asumirá el liderazgo en Tour de Francia y Vuelta a España junto a Valverde.

'Me motiva estar con Alejandro Valverde en estas carrera, es un punto a favor que otros equipos no tienen. Espero aprender mucho a su lado y que juntos hagamos un buen Tour bueno. Me encuentro muy motivado', dijo.

Mas se muestra 'preparado para ir con las máximas garantías al Tour y poder liderar al equipo junto a Valverde. Se darán condiciones especiales, el calor será más intenso y eso a mi me va bien'.

El excorredor del Deceuninck debutó en 2019 en el Tour de Francia, donde vivió la experiencia de defender durante 14 días el maillot amarillo de su entonces compañero francés Julian Alaphilippe.

'Fue un gran aprendizaje, me fijaba en todos los detalles, lo que hacía antes y después de la etapa, cuando iba ante la prensa, durante la etapa...Fue una experiencia para el futuro que servirá de mucho. Este año si me deja el 'Bala' (Alejandro Valverde), aprenderé de él'.

Mas también valoró el Mundial como objetivo del año y su disputa justo una semana después de terminar el Tour.

'El Mundial será duro, pero llega en buen momento. Podemos matar dos pájaros de un tiro. Salvo que lleguemos muy cansados del Tour, tenemos que llegar en una buena condición a la cita '.

Sobre el rumor que circuló hace unos días sobre el posible fichaje del británico Chris Froome por el Movistar, Enric Más no se mostró crédulo en absoluto.

'Creo que nadie se creyó la noticia, todo era mentira. Hubiera sido un orgullo correr con Froome, pero ya estamos bien los 3 en el equipo: Alejandro Valverde, Marc Soler y yo'. EFE