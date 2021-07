Enric Mas:'Para mi ha sido un día muy duro, nada más que añadir'

Col du Portet (Francia), 14 jul (EFE).- Enric Mas (Movistar) vivió su peor jornada en el Tour de Francia en la etapa reina de los Pirineos, donde perdió en la cima del Portet un tiempo respeto a sus rivales del podio que le alejan en 4.05 minutos de la tercera plaza, que ahora ocupa el ecuatoriano Richard Carapaz.

'Ha sido un día muy, muy duro. No encontré el ritmo en ninguna de las subidas y he sufrido todo el tiempo. Tan solo encontré algo de buenas sensaciones en los últimos 10 kilómetros, después de que Miguel Ángel López me dejara en ese punto tras su buen trabajo', explicó.

Después de ese momento, Mas empezó a perder contacto con los rivales con los que debe luchar por el podio, algunos de ellos en grupos dispersos que marchaban por delante.

'Mi misión en esa parte era intentar alcanzar el grupo de Urán, hubo un momento que estaba a 25 segundos de ellos, pero al final cedí un poco más. Al final estaba mejor que al principio de la subida, pero ha sido un día realmente duro para mi. No tengo más que añadir', concluyó.

El ciclista de Artá llegó a meta a 2.27 minutos del vencedor, el esloveno Tadej Pogacar, y en la general figura en la séptima plaza a 9.48. EFE

soc/apa