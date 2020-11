Ensayos antes de la resolución

Madrid, 10 nov (EFE).- El tercer parón competitivo de la temporada en las ligas nacionales da de nuevo la bienvenida al fútbol de selecciones que entra otra vez en acción con una serie de compromisos de preparación, antes de invadir el tramo decisivo de la Liga de Naciones.

Los equipos nacionales apuran el tiempo con sus jugadores. Tres compromisos, uno amistoso y dos oficiales, comprimen aún más el día a día de los futbolistas citados por los seleccionadores.

En esta última ventana quedarán configuradas las clasificaciones de las distintas categorías de la competición. Pero días antes, el miércoles y jueves próximos, las selecciones entrarán en acción en distintos encuentros amistosos. Después, en el fin de semana, se completará la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones y tres días después la sexta y última fecha.

Así, España, sin la presencia de la sensación de la temporada, el atacante del Barcelona Ansu Fati, recientemente operado, y con la novedad del atlético Marcos Llorente, jugará ante Holanda el miércoles para enfilar después sus choques de la competición contra Suiza y Alemania.

Ansu Fati no es el único reclamo internacional que se queda al margen de la cita de los equipos nacionales. Alemania no ha convocado al portero del Barcelona Marc Andre Ter Stegen, recientemente recuperado de su larga lesión ni al centrocampista del Bayern Joshua Kimmich, dañado el pasado fin de semana y que no volverá a los terrenos de juego hasta enero.

Ninguno jugará contra la República Checa el miércoles, en el choque de ensayo antes de encarar los enfrentamientos con puntos en juego ante Ucrania y España, ante el que sí estará el centrocampista del Real Madrid Toni Kroos.

En Bélgica, por ejemplo, Eden Hazard es una de las víctimas recientes de los efectos del coronavirus y no estará con Roberto Martínez. Tampoco Yannick Ferreira Carrasco, del Atlético Madrid.

Ninguno estará en los compromisos ante Suiza, de preparación, y los dos oficiales ante Inglaterra y Dinamarca para los que sí han contado el meta Thibaut Courtois, el atacante del Inter Romelu Lukaku o el líder de los diablos rojos Kevin De Bruyne, del Manchester City.

El centrocampista del Club Brujas Charles Ketelaere es la gran novedad en el cuadro belga.

Francia pierde a dos de sus jugadores en ebullición. Houssem Aouar, del Lyon, que tuvo que retirarse dolido del duelo ante el Saint Etienne el domingo, ni Eduardo Camavinga, del Rennes, que lleva varias semanas ausente. Tampoco jugará el bético Nabil Fekir, con problemas musculares y que no disputó el choque de su equipo contra el Barcelona el pasado sábado.

Sin embargo, Kylian Mbappe ha sido llamado por Didier Deschamps a pesar de estar de baja, con una lesión muscular. Confía el seleccionador galo en que esté a punto en los partidos oficiales que el cuadro galo va a jugar contra Portugal y Suecia. No estará en el amistoso contra Finlandia el miércoles. Parece precipitado.

El campeón del mundo se presenta a las citas con Antoine Griezmann y Clement Lenglet, del Barcelona y con Raphael Varane, del Real Madrid pero no con Ferland Mendy, fuera de la lista de Deschamps.

Sin embargo, el principal reclamo galo es el atacante del Borussia Monchengladbach Marcus Thuram, citado por vez primera.

Italia, azotada por los casos de coronavirus, enfoca sus próximos días con los compromisos ante Estonia, amistoso, y luego ante Polonia y Bosnia, con una extensa convocatoria. El preparador Roberto Mancini ha citado a cuarenta y un jugadores por lo que pudiera ocurrir.

Alessandro Bastoni, del Inter, Gianmarco Ferrari, del Sassuolo y Mattia Zaccagni del Verona fueron convocados a última hora después de perder a Alessio Romagnoli, defensa del Milan y Angelo Ogbonna, del West Ham. Mancini, dada la situación, no sabe si podrá contar con todos los convocados. Está a expensas de las decisiones de las autoridades sanitarias.

Holanda, que jugará el miércoles con España en un encuentro de preparación y después se medirá a Bosnia Herzegovina y Polonia en la Liga de Naciones, tiene disponible a sus mejores futbolistas.

Entre ellos, Franck De Boer, que ya ha anunciado que contra el conjunto de Luis Enrique reservará a varios habituales; destacan Memphis Depay del Lyon, Donny Van de Beek, del Manchester United, Georgino Wijnaldum del Liverpool, Quincy Promes del Ajax, Jasper Cillesen del Valencia, Frankie de Jong del Barcelona o Luuk De Jong, del Sevilla.

La vigente campeona de Europa y también de la Liga de Naciones echará a andar contra la débil Andorra en un primer ensayo, el miércoles. El fin de semana empezará a jugarse la clasificación para la fase final en el duelo contra Francia y tres días después con Croacia.

Cristiano Ronaldo, recién superado el coronavirus, lidera la lista de Fernando Santos. Joao Félix, en su mejor momento, es su gran aliciente. Igual que Diogo Jota, en plena explosión en el Liverpool. El centrocampista del Barcelona Francisco Trincao también cuenta para el preparador luso.

Inglaterra entrará en acción el jueves igual que Gales, con Gareth Bale en sus filas. El equipo de Gareth Southgate ha recuperado a Phil Foden, del Manchester City, apartado después de su escándalo en Islandia.

Estará el prometedor jugador 'citizen' para el encuentro amistoso contra la República de Irlanda y para los oficiales ante Bélgica e Islandia igual que el defensa del Atlético Madrid Kieran Trippier, o los atacantes Tammy Abraham del Chelsea, Harry Kane del Tottenham, Raheem Sterling del Manchester City o Jadon Sancho, del Borussia Dortmund.

-- Relación de los principales encuentros amistosos.

- Miércoles 11

Grecia - Chipre 15.45

Albania - Kosovo 17.00

Lituania - Islas Feroe 18.00

Malta - Liechtenstein 18.00

Montenegro - Kazajistán 18.00

Noruega - Israel 18.00

Rumanía - Bielorrusia 18.00

San Marino - Letonia 18.00

Bulgaria - Gibraltar 18.30

Turquía - Croacia 18.45

Dinamarca - Suecia 19.30

Luxemburgo - Austria 20.30

Alemania - República Checa 20.45

Bélgica - Suiza 20.45

Eslovenia - Azerbaiyán 20.45

Italia - Estonia 20.45

Países Bajos - España 20.45

Polonia - Ucrania 20.45

Portugal - Andorra 20.45

Francia - Finlandia 21.10

-- Jueves 12

Bosnia - Irán 18.00

Moldavia - Rusia 18.00

Gales - Estados Unidos 20.45

Inglaterra - República Irlanda 21.00

(Hora CET. -1 GMT). EFE