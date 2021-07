Entrenador de Eslovenia, sobre la fiesta de su equipo: 'No rompieron reglas'

Saitama, 29 jul (EFE).- El entrenador de la selección de baloncesto de Eslovenia, Aleksander Sekulic, dijo que sus jugadores 'no rompieron ninguna regla' al ser preguntado por los vídeos de varios miembros del equipo bebiendo alcohol y sin mascarilla en una fiesta en la Villa Olímpica difundidas en las redes sociales.

'No creo que rompieran ninguna regla, así que no veo ningún problema', zanjó Sekulic en la rueda de prensa posterior al partido en el que derrotaron a Japón por 116-81.

Esas imágenes se conocieron a través de una publicación en la red social Instagram de la jugadora española Cristina Ouviña, y Sekulic fue preguntado por el eco que tuvieron en los medios de comunicación españoles, precisamente el equipo al que se enfrentarán en la última jornada de la fase de grupos, el próximo domingo.

'No sé cuál es el propósito, no me importa, lo importante es que no hemos tenido problemas en el equipo, tenemos buena química, ni siquiera parpadeo con estas cosas', repuso el seleccionador esloveno. EFE

