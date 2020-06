Enviado de la ONU a Oriente Medio: 'La región no puede permitirse una guerra'

Jerusalén, 25 jun (EFE).- El enviado de la ONU para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, reiteró hoy su postura en contra de la anexión israelí de partes de Cisjordania ocupada y advirtió que 'otra guerra aquí sería una tragedia' y podría desencadenar un conflicto regional.

'Nos preocupa que esta decisión tenga repercusiones económicas y de seguridad en el terreno que afectarán la vida de israelíes y palestinos', dijo Mladenov durante un encuentro de la Asociación de Periodistas Extranjeros en Jerusalén.

Aunque no detalló si cree que de haber anexión la situación escalaría hacia un conflicto armado, sí reconoció que existen múltiples factores que podrían desencadenar violencia, entre ellos 'el hecho de que los palestinos sientan que no hay perspectivas de una solución pacífica al conflicto', algo que 'crearía oportunidades para la aparición de sectores más radicales y con intenciones destructivas'.

Mladenov reiteró que los planes israelíes de anexión dañarían las perspectivas de una salida negociada del conflicto y se mostró especialmente preocupado ante lo que considera un posible 'abandono de la esencia del proceso de paz', que daría lugar a más acciones unilaterales de ambas partes y donde 'la fuerza reemplazaría al diálogo'.

Además, en base a la posibilidad de que Israel no se anexione todos los territorios previstos sino solo algunos asentamientos específicos, mencionó que la magnitud de la anexión no es relevante en tanto ésta genere el colapso del proceso político, incluyendo el riesgo de desaparición de la Autoridad Nacional Palestina, cuyo control sobre partes de Cisjordania ocupada dijo 'se hará más difícil si no imposible'.

Por otra parte, alertó que los lazos que Israel ha construido con países árabes de la región se volverían muy difíciles de sostener.

Por todo ello, llamó a un diálogo que incluya al Cuarteto para la Paz en Oriente Medio, un grupo que forman la propia ONU, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, y que cuente también con la presencia de israelíes, palestinos y otros estados de la región.

El Gobierno israelí prevé iniciar el proceso de anexión, recogido en la propuesta de paz de EEUU, el 1 de julio próximo, aunque se espera que se lleve a cabo de forma gradual.

La medida ha motivado el rechazo unánime de los palestinos, de múltiples Estados árabes y de países de todo el mundo, por considerarla incompatible con la ley internacional. EFE