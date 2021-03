Equipo campeón Suzuki se presenta en Catar, sin la presión de ser favoritos

Madrid, 6 mar (EFE).- El equipo Suzuki se ha presentado este sábado en Catar con la misma ambición y pilotos de las dos últimas temporadas y sin la presión de sentirse favorito en la pelea por el título mundial que a lo largo del año ostentará el español Joan Mir.

Mir y su compañero de equipo, el también español Alex Rins, forman en el equipo Suzuki desde el comienzo de la temporada 2019, lo que les confiere una particular experiencia y conocimiento de las habilidades de ambos y mientras el primero terminó la temporada 2020 como campeón del mundo después de una serie de actuaciones impresionantes, Rins fue tercero, a pesar de arrastrar una lesión durante buena parte de la temporada.

Además, al equipo Suzuki Ecstar se une un nuevo patrocinador, el gigante mundial de bebidas Monster Energy, que ocupará un lugar destacado en el carenado de las Suzuki GSX RR.

El objetivo del equipo será aprovechar el éxito alcanzado en 2020, en el que consiguieron el título de equipos además del de pilotos, con las vistas puestas en lograr el máximo de podios posibles a lo largo del año y defender el título.

La temporada 2021 será la séptima tras el regreso de Suzuki a la máxima categoría del mundial de motociclismo y en ella los equipos afrontarán un calendario todavía en plena pandemia mundial por el coronavirus de 19 grandes premios, por lo que bien se podría considerar el mismo provisional o, cuando menos, susceptible de algunos cambios.

El máximo responsable del proyecto, el japonés Shinichi Sahara, recordó que 'el 2020 fue un año fantástico para nosotros, al ganar el título mundial de pilotos y equipo, por lo que la nueva temporada será un reto para nosotros, ya que nuestro objetivo es lograr un resultado aún mejor y estoy seguro que podremos asumir ese rol y luchar por obtener grandes resultados'.

'Debido a las restricciones por la pandemia será otra temporada muy extraña, y la congelación del desarrollo del motor nos deja con menos áreas para ajustar y trabajar, por lo que el nivel de competencia será tan alto como el año pasado', reconoció Sahara.

'Hemos crecido como equipo, así que estoy seguro de que encontraremos la mejor manera de ser eficientes y eficaces y tanto Joan Mir como Alex Rins han hecho mucha preparación invernal, llegan motivados y decididos para dar el ciento por ciento, por lo que sólo debemos ofrecerles las mejores condiciones y herramientas para rendir bien y luchar por las primeras posiciones', aseguró el responsable de la fábrica de Hamammatsu.

El campeón del mundo Joan Mir, que continuará con su clásico dorsal '36', no dudó al asegurar que 'esta nueva temporada será emocionante con muchos contendientes rápidos y a pesar de ganar el año pasado no me considero 'favorito', porque creo que todavía hay mucho trabajo por hacer y grandes resultados que lograr'.

'Sé que en 2021 soy el 'hombre a batir' y seguro que hay cierta presión en torno a eso, pero no me importa, lo veo como algo positivo porque la presión siempre me ha ayudado en lugar de frenarme', explicó Joan Mir.

'Una vez más va a ser una temporada extraña por la pandemia y todas las restricciones de viaje; espero que las cosas vayan mejor y mejor no sólo para nosotros, sino también para todo el mundo y en el aspecto técnico la GSX-RR me hizo acabar el año con muy buenas sensaciones y las limitaciones en el desarrollo han impedido grandes mejoras, así que estoy seguro de que el departamento de I+D en Suzuki y nuestros ingenieros de pista y mecánicos han sabido donde mejorar', afirmó el vigente campeón del mundo de MotoGP.

Su compañero de equipo y primer rival, Alex Rins, ha explicado, por su parte, que hizo 'mucho entrenamiento, especialmente con mi bicicleta de pista, pero nada realmente mejor que montar de nuevo en mi GSX-RR. Creo que este año podría ser genial para nosotros, pues tenemos un equipo y una moto fuerte'.

'Estamos más motivados que nunca, y sabemos que nuestra moto es capaz de ganar, así que estamos listos para luchar en un calendario que por ahora está bastante lleno, a pesar de todo, hay muchos pilotos rápidos y la cave estará en ser consistentes y regulares, como siempre', comentó Rins. EFE