Erasmus recuerda que los sudafricanos 'nunca se rinden'

Yokokama (Japón), 2 nov (EFE).- El entrenador del nuevo campeón mundial de rugby, el sudafricano Rassie Erasmus, afirmó hoy que, aunque la suerte estaba en contra de los Springboks para que ganaran este trofeo, 'los sudafricanos nunca se rinden' y pudieron lograrlo.

Sudáfrica se coronó hoy triple campeón mundial de rugby al ganar por 12-32 ante Inglaterra en un partido disputado en Yokohama, al sur de Tokio. Nueva Zelanda, el favorito de este torneo, fue derrotado por Inglaterra en semifinales.

Fueron precisamente los All Blacks los que derrotaron a Sudáfrica en el partido que enfrentó a los dos equipos, el único que han perdido los Springboks en este torneo, donde los campeones es raro que consigan la copa con una derrota anotada en el mundial.

'Sabemos que la suerte estaba involucrada y que mucha gente decía que no lo lograríamos, pero los sudafricanos nunca se rinden', afirmó Erasmus en la rueda de prensa posterior a partido.

El entrenador estuvo acompañado ante los periodistas por el capitán del equipo, Siya Kolisi, y entre ellos se encontraba la copa lograda por Sudáfrica, la tercera desde que se incorporó a este campeonato. Las anteriores fueron en 1995 y 2007.

Erasmus minimizó la presión que puede recibir un equipo de rugby en el campo de juego y la comparó con otras situaciones en su país.

'En Sudáfrica (presión) es no tener trabajo, tener un pariente cercano que es asesinado. El rugby no debería crear presión, debería crear esperanza. Es nuestro privilegio, no una carga', afirmó.

Erasmus, que deja de entrenar a los Springboks después de estar doce años al frente del equipo, reconoció que la derrota de la selección frente a Nueva Zelanda en su debut en el mundial fue 'un gran campo de pruebas para manejar la presión'.

'Estuvimos terribles esa semana, tensos, y eso nos permitió aprender a manejar los cuartos de final y la semifinales', agregó.

Por su parte, Kolisi, el primer capitán de raza negra que tienen los Springboks, destacó el papel de Erasmus en esta victoria. 'Nos ha llevado a lugares en los que nunca habíamos estado', afirmó. EFE