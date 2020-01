Erdogan quiere hablar con Putin en Berlín sobre la guerra en Siria

Estambul, 17 ene (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo hoy que aprovechará la conferencia de Berlín sobre Libia, este domingo, para hablar 'en detalle' acerca de la guerra en Siria con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Los últimos bombardeos en la región de Idlib 'demuestran claramente que el régimen no respeta el alto el fuego', lamentó Erdogan en una conversación con la prensa tras el rezo del mediodía en una mezquita de Estambul.

'El domingo estaremos en Berlín. Revisaremos este asunto en detalle con Putin. Lo que ocurre en Idlib es preocupante', dijo el mandatario, en unos comentarios transmitidos por la cadena NTV.

'Han muerto unos 20 civiles en Idlib. Siempre tienen el pretexto listo, que ahí hay organizaciones terroristas que hacen eso o aquello. Todo mentira', dijo el presidente turco.

Erdogan agregó que no solo le preocupa el conflicto en Idlib, la última región controlada aún por milicias islamistas alzadas en armas contra Damasco, sino también la situación en el norte del país, controlado en gran parte por tropas turcas desde la operación 'Fuente de paz' en octubre pasado.

'No solo no podemos ignorar Idlib, sino que también hay problemas en la franja norte. Han muerto tres soldados nuestros. Esto no lo podemos dejar sin respuesta. Haremos que se pague un alto precio', dijo Erdogan, sin aclarar a quién atribuía la responsabilidad del ataque, ocurrido ayer. EFE