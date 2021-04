Erdogan recrimina a Draghi su 'impertinencia' por llamarlo 'dictador'

Estambul, 14 abr (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha recriminado este miércoles al primer ministro de Italia, Mario Draghi, su 'impertinencia' por haberlo llamado 'dictador' en un comentario sobre la visita de altos cargos europeos a Ankara, la semana pasada.

'En primer lugar, la declaración del primer ministro italiano es una total falta de tacto, una total impertinencia', dijo Erdogan durante un encuentro con jóvenes en Ankara hoy, según informa la agencia turca Anadolu.

'Este hombre llamado Draghi lamentablemente ha asestado un hachazo a los vínculos turco-italianos, en un momento en el que teníamos la esperanza de que estas relaciones habían llegado a un punto muy positivo', agregó el mandatario.

Draghi había calificado a Erdogan el jueves pasado como 'uno de esos dictadores con los hay que cooperar', al ser preguntado por la recepción en Ankara del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien, a diferencia de su colega, no se le ofreció una silla, un incidente rápidamente conocido como 'Sofagate'.

'Tú has sido alguien nombrado en el cargo, no llegaste mediante unas elecciones. Para utilizar una expresión así contra Tayyip Erdogan debes primero conocer tu propia historia. Pero vemos que no la conoces', se dirigió el mandatario turco directamente a Draghi.

Turquía mantiene una relación tensa con Grecia y también son frecuentes los enfrentamientos diplomáticos entre Ankara y París, mientras que relación con Italia no ha sufrido sobresaltos en los últimos años.EFE