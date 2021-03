Eric García: 'Nos lo merecemos por una actitud espectacular'

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Eric García, central español del Manchester City, aseguró que la selección mereció la remontada ante Georgia (1-2), con un tanto en el tiempo añadido de Dani Olmo en Tiflis, que premió 'una actitud espectacular' en busca de la remontada para sellar el primer triunfo de la fase de clasificación al Mundial 2022.

'Se ha sufrido. Después de llegar en un córner, nos hicieron gol, pero en la segunda parte tuvimos dominio de balón y marcar el 1-1 pronto nos dio mucho. Al final el gol de Dani nos da la victoria con mucho sufrimiento', analizó en Teledeporte.

'El equipo se lo merecía, ante Grecia se encontraron con un penalti que nos empató el partido y hoy hemos competido al máximo. Nos lo merecemos por una actitud espectacular', añadió.

Eric García lamentó la mala primera parte que puso al límite a España: 'Te vas al final de la primera parte con 1-0 en contra y, en la segunda. con unos ajustes nos sentimos más cómodos y dentro de nuestra cabeza necesitábamos ese gol'.

Pese a no jugar en el Manchester City con asiduidad, Eric volvió a ser titular por segundo partido consecutivo y lo agradeció a Luis Enrique Martínez. 'Estoy muy agradecido por su confianza y trato de devolverla dando el máximo. Si es con victorias como hoy mejor', apuntó.

Por último, no quiso mirar a su futuro ni confirmar un acuerdo con el Barcelona: 'Estoy centrado en lo que me toca, ahora en la selección que queda un partido muy importante contra Kosovo y luego lo que venga ya vendrá. No sé si será el Barça'. EFE